Das saftigste Pulled Pork und den besten Burger findet Dirk Hoffmann (links) in den USA. Ein Experte erklärt ihm die perfekte Zubereitung. (kabel eins)

Mit so seltsamen Rezepten wie Sauerkraut-Spaghetti oder dem legendären Cola-Huhn ist der TV-Koch Dirk Hoffmann zur Kultfigur der kabel eins-Dauerbrennersendung „Abenteuer Leben“ geworden. Eindeutig einem Land zuzuordnen sind die mitunter skurrilen und von Hoffmann getesteten Mixturen allerdings nicht. Wohin also reisen, wenn er herausfinden will, woher das schmackhafteste Sauerkraut und die besten Spaghetti nun wirklich kommen? Zwischen Deutschland (Sauerkraut) und den allerfeinsten Nudeln in Italien zieht es den Koch beinahe um die ganze Welt. In einer „Spezial“-Reihe von „Abenteuer Leben“ will er in insgesamt fünf Episoden herausfinden, was das Original von dem unterscheidet, dass teilweise schockgefroren und aus der Packung hierzulande auf dem Teller landet. Zum beispielsweise saftigsten Pulled Pork in den USA kommt Hoffmann jedoch nicht ohne Weiteres. Er muss beim Hacken des Hickory Holzes, das später idealerweise den Barbecue-Smoker anfeuert, in dem ein gewaltiges Stück Schweinenacken stundenlang gart, schon selbst Hand anlegen.