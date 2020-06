Auftritte in Serien ist Oli P. bereits gewohnt. Nun stand er in der RTL-Medical-Serie "Nachtschwestern" vor der Kamera - mit den Schauspielkolleginnen Valerie Huber, Sarah Hannemann und Jana Schölermann. (TVNOW / Christoph Assmann)

Eingefleischte Fans verbinden Oli.P nicht nur mit seinen Erfolgshits wie „Flugzeuge im Bauch“ - auch in der TV-Landschaft ist er immer mal wieder anzutreffen: 1998 stand er etwa für die RTL-Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ vor der Kamera. Nun kehrte er wieder an ein Serienset zurück - diesmal aber für ein anderes RTL-Format: Am Dienstag, 9. Juni, 20.15 Uhr, übernimmt der ehemalige GZSZ-Liebling die Hauptrolle „Jonas“ in der RTL-Medical-Serie „Nachtschwestern“.

Ob seine Fans ihn allerdings erkennen, ist noch fraglich: Für die Rolle trägt Oli.P, der mit bürgerlichem Namen Oliver Petszokat heißt, ein Toupet. „Wenn die Zuschauer mich mit Toupet sehen, werden sie sich wahrscheinlich fragen: Hä, ist das nicht der Oli? Man wird schon zweimal hinschauen müssen und es wird sehr komisch werden“, verspricht der Schauspieler und Sänger in einer Sendermitteilung. Auch zu seiner Rolle kann er bereits etwas verraten: „Ich finde das, was ich spiele, super aktuell. Es geht unter anderem um soziale Netzwerke! Und die Dame, die ich über eine Dating-App treffe, hat die Lippen aufgespritzt ...“

Sag niemals nie: Oli.P steht bei RTL wieder für eine Serienhauptrolle vor der Kamera. (TVNOW / Christoph Assmann)

Allerdings steht er nicht nur gerne vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, sondern auch auf der Bühne. „Was mir immer am meisten Spaß gemacht hat: im Theater zu spielen! Das habe ich auch schon einige Male - und auch langfristig - gemacht“, erzählt der 41-Jährige. „Dabei finde ich es halt cool, dass du die Rolle nicht nur an einem Drehtag spielst, sondern zum Beispiel für ein halbes Jahr immer wieder auf die Bühne bringst, manchmal da sogar noch eine Entwicklung machst, Nuancen ändern und das alles über einen längeren Zeitraum perfektionieren kannst. Das ist ein schöne Herangehensweise.“

„Ich schaue immer wieder bei GZSZ rein“

Kaum zu erkennen: Oli P. zeigt sich in seiner Rolle bei "Nachtschwestern" mit einem Toupet. Von links: Dr. Jan Kühnert (Marc Dumitru), Jonas (Oli Petszokat), Kiki Schmitz (Valerie Huber) und Sabina Gerlach (Tania Carlin). (TVNOW)

Und wie sieht es mit einem Comeback bei GZSZ aus? „Ich sage immer, sag niemals nie“, orakelt Oli.P. „Ich schaue sogar immer wieder bei der Serie rein, weil Freunde von mir, aktuelle Kumpels und immer noch ehemalige Kollegen von damals mitspielen. Ich müsste aber nicht zurück, denn ich hatte ja schon eine sehr schöne und mega-erfolgreiche Zeit bei GZSZ.“

Allerdings wird Oli.P sich momentan vor allem auf seine Frau Pauline konzentrieren: In der ARD-Samstagabendshow „Schlagerlovestory.2020“ vergangenes Wochenende wollte der Sänger gemeinsam mit ihr auftreten, doch sie befindet sich derzeit im Krankenhaus. „Pauline hat eine Krankheit, die sie seit zehn Jahren begleitet und sich verschlimmert hat. Wir wussten, dass wir irgendwann an einer Operation nicht vorbeikommen. Im März war es dann so weit, und ich war mit Pauline zwei Wochen im Krankenhaus in Köln“, erklärte er gegenüber „Bild“. Das Paar ist seit August 2014 verheiratet und seit zwölf Jahren liiert.