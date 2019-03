"Man hat Tage, da denkt man, es wird wieder alles gut. Und dann gibt es Tage, da denkt man, es geht nichts mehr", berichtete Brigitte Reusch. Dennoch habe sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ihre Tochter Rebecca (Bild) noch zu finden. (Polizei)

Im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin ist der Haftbefehl gegen ihren Schwager aufgehoben worden. Es gebe aufgrund des gegenwärtigen Ermittlungsstandes Zweifel am dringenden Tatverdacht, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Berlin mit. (dpa)