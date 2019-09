Erzählt in der Doku "Pretending I' a Superman" von seinen Erfahrungen als Halfpipe-Superheld und der Entstehung seines eigenen Videogames: Skateboard-Ikone Tony Hawk. (D'Amato Productions / Tony Hawk)

Sportler mit Superstar-Status kommen meist aus dem Fußball, Football oder Tennis. Aber Skateboarder?

Ja, auch denen gelang in den 90er-Jahren der Sprung in ungeahnte Prominenz-Höhen - zu verdanken war das vor allem Board-Legende Tony Hawk. Der wiederum hätte es aber niemals in den Sportler-Olymp geschafft, hätten die damals noch kleine US-Spieleschmiede Neversoft und Activision ihm nicht die Chance gegeben, in einem der erfolgreichsten Sportspiele der frühen PlayStation-Generation zu glänzen. Wie „Tony Hawk's Pro Skater“ für die PSone entstand und es der Titel obendrein schaffte, die Halfpipe-Helden aus der Nische zu befreien, das soll bald ein passender Dokufilm verraten: „Pretending I'm a Superman“ entsteht unter Aufsicht des ehemaligen Neversoft-Producers und des vor allem für seine Kurzfilme bekannten schwedischen Regisseurs Ludvig Gür.

Wann Szene-Stars wie Tony Hawk, Rodney Mullen oder Chad Muska über ihre Erfahrungen und ihren Werdegang vor der Kamera erzählen dürfen, ist noch nicht bekannt.