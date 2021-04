ZDFzeit: Die Queen und die Macht der Bilder - Di. 20.04. - ZDF: 20.15 Uhr ZDFzeit: Die Queen und die Macht der Bilder

Haltung bewahren, auch in tiefer Trauer

Rupert Sommer

Einen Tag vor ihrem 95. Geburtstag verneigt sich die ZDF-Dokumentation vor Queen Elizabeth und würdigt ihre Leistung, auch in turbulenten Zeiten wie diesen „die Firma“ am Laufen zu halten. Überschattet wird der Ausstrahlungstermin vom Tod ihres Gatten Philip, der mit 99 Jahren in Windsor starb.