In der neuen Ausgabe ihrer Ranking-Sendung "Die 25" stolpert Sonja Zietlow über unglaubliche Zufälle. (MG RTL D / Stephan Pick)

„Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall“, wusste schon Albert Einstein zu berichten. In der neuen Ausgabe von Sonja Zietlows Countdownshow bei RTL geht es um die „25 unglaublichsten Zufälle“. Wobei für jeden von uns das Wort „Zufall“ wohl etwas anderes bedeutet und manchmal das ganze Leben nur an einem Zufall hängen kann. Erzählt wird unter anderem der Fall des 14-jährigen Mädchens Cora, die einen schönen, bunten Stein als Urlaubsmitbringsel aus Kroatien mit nach Hause nimmt. Nach den Ferien platziert sie den Stein auf einen Schrank neben ihrem Bett. Der Schock ist groß, als das Souvenir sich nach rund einem Jahr an einigen Stellen auflöst. Aus dem Inneren kommt roter Staub hervor, und schließlich fällt das ganze Ding auseinander. Erst die Mutter des Mädchens erkennt die Gefahr. Bei dem vermeintlichen Stein handelte es sich um eine Handgranate.