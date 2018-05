Fundort Damentoilette (dpa)

In einem Einkaufszentrum in Calgary wurde am Montag eine Männerleiche hinter der Wand einer Toilette gefunden. Nach dem sich eine Besucherin beschwert hatte, die Toilettenspülung gehe nicht, rückte ein Handwerker an, der die Leiche beim Abmontieren der Wandplatten fand. Laut Polizei in Calgary liegen bisher noch keine Hinweise auf die Identität des Mannes, sowie auf die genauen Umstände seines Todes vor. Für Dienstag war eine Autopsie angesetzt. Derzeit gehen die Ermittler aber trotz der Umstände des Fundortes nicht von einem Verbrechen aus, wie es in einer Erklärung der Polizei heißt.

Gegenüber CBC News teilte Polizeisprecherin Emma Poole mit, dass es möglich sei, das das Opfer durch den Lüftungsschacht gekrochen ist, dabei herunter fiel und stecken blieb.