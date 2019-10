Bequemer Smartphone-Zock ohne Touchscreen-Gefummel: Die "Junglecat" von Razer macht's möglich. (Razer)

Nintendos Switch ist die erfolgreichste Heimkonsole des Herstellers seit der Wii, vor allem der mobile Zusatznutzen macht das Gerät zum Hit. Dafür lassen sich die als „Joy-Cons“ bekannten Controller des Systems wahlweise montieren (Handheld-Nutzen) oder abnehmen, einzeln verwenden oder mithilfe eines Mittelstücks zu einem herkömmlichen Controller verwandeln.

Wenn ein Konzept so gut ankommt, macht es natürlich über kurz oder lang Schule: Wie zum Beispiel bei Zubehör- und Controller-Spezialist Razer, der jetzt unter dem eigenwilligen Namen „Junglecat“ eine ähnliche Controller-Lösung für Smartphones veröffentlicht. Mithilfe einer ebenfalls im Paket enthaltenen Hülle werden hier zwei Controller-Hälften an den Seiten eines Razer Phone 2, dem P30 Pro von Huawei oder dem Samsung Galaxy S10+ angebracht, um das Mobiltelefon (zumindest optisch und haptisch) in eine Art Switch zu verwandeln. Ebenfalls mitgeliefert wird eine Halterung, mit der die Joy-Con-ähnlichen Seitenteile zu einem vollwertigen Joypad transformieren. Auch diese Lösung erinnert frappierend an das Nintendo-Konzept.

Nimmt man die Controller-Hälften vom Handy ab, kann man sie mithilfe einer Halterung in ein normales Pad verwandeln. Aber Moment mal... (Razer)

Beide Hälften verfügen - ebenfalls wie die Switch - über Analog-Sticks und Schultertasten. Links findet sich das charakteristische Digi-Kreuz, rechts der typische Vierer-Button-Block. Ebenfalls mit dabei: Select-Taste (links) und Start-Button (rechts).

Für passionierte Handy-Zocker ist die Lösung sicher einen Blick wert, allerdings kommt die Dschungel-Mieze zum stolzen Preis von 120 Euro. So viel verlangt nicht mal Nintendo für sein (außerdem mit Rumble- und Motion-Control-Funktionalitäten ausgestattetes) Original. Wirklich sinnvoll ist das Konzept außerdem nur für Mobil-Spieler mit den genannten Handy-Modellen. Alle anderen können die Controller zwar ebenfalls via Bluetooth mit ihrem Smartphone verbinden, aber ohne das passende und Hüllen-ähnliche Rückenstück entfällt der Switch-ähnliche Seitenschiff-Nutzen.