In Deutschland wird vorerst wohl kein allgemeines Handy-Verbot eingeführt. (dpa)

Am Dienstagvormittag wurde in Paris über die Nutzung von Mobiltelefonen im Schulunterricht entschieden. Die Einigung fiel gegen die Technik aus, zumindest in einigen Schulen. So sollen Schüler, welche eine Grund- und Vorschule oder die Sekundarstufe I. besuchen ihr Smartphone weder auf dem Schulhof, noch im Unterricht benutzen. Die betroffenen Schüler würden so von ihrer Einschulung bis zur Oberstufe, vom sechsten bis zum 17. Lebensjahr, ihr Telefon nicht auf dem Schulgelände nutzen können - weder im Unterricht noch in ihrer Pause. Ältere Schüler sind von dem Verbot ausgenommen. Französische Schulen dürfen außerdem Ausnahmen festlegen.

Ob dieses Modell auch für Deutschland eine Option ist? "Die Schulen können die Frage der Handynutzung gut in eigener Verantwortung regeln", so Sandra Scheeres, Berlins Bildungssenatorin. "Sie kennen die Situation an der jeweiligen Schule und entscheiden gemeinsam, ob oder wann ein Handy benutzt werden darf."

Auch aus Niedersachsen kommen kritische Töne was ein generelles Handyverbot an Schulen angeht. Vielmehr sei es das Ziel, den Einsatz digitaler mobiler Endgeräte als ein Lernwerkzeug unter anderen pädagogisch und didaktisch fundiert im Unterricht zu verankern, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Dienstag in Hannover mit.

Auch auf Twitter äußerten sich User zum Verbot.

... und all die weisen Erwachsenen, die gerade mit ihren Geräten nichts besseres zu tun haben, als darüber zu twittern, wie wichtig ein #Handyverbot an Schulen ist ... https://t.co/OZLUp3aY8u — Andreas Heinrich (@andrheinrich) 31. Juli 2018

Warum bejubelt man hierzulande das #Handyverbot in Schulen an Frankreich? #Medienbildung fängt ja nicht erst in der Oberstufe an. — agrebea (@agrebea) 31. Juli 2018

(gem mit dpa)