Eckart von Hirschhausen ist selbst ein Maus-Fan seit Kindheitstagen. (WDR/Ben Knabe/Trickstudio Lutterbeck)

Ihr reifes Alter sieht man dem putzigen Tier mit den Klimper-Augendeckeln gar nicht an: Und doch wird natürlich kräftig gefeiert im Ersten. Mit einer XXL-Sonderausgabe der Samstagabendshow „Frag doch mal die Maus“ lässt Moderator Eckart von Hirschhausen das Erklär-Tier hochleben.

Weil schon viele Jahrgänge an wissbegierigen jungen Zuschauern (oft samt ihrer Eltern und sogar Großeltern) vor den Fernsehgeräten saßen, wenn die Maus und ihr Team die Welt erklärten, kommen nicht nur viele junge, sondern auch einige bereits in Würden ergraute Festgäste auf die TV-Geburtstagsparty. Eingeladen wurden unter anderem Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Mark Forster, Elton, Stephanie Stumph und Jana Ina Zarrella.

Mark Forster ist einer der Stargäste der Maus-Party. (2020 Getty Images/Sean Gallup)

Party-Stimmung mit dem WDR-Funkhausorchester

Gastgeber von Hirschhausen hat viele Fragen der Sendung diesmal auf den Maus-Geburtstag abgestimmt, der im Ersten am Sonntag, 7. März, schon ab 6.20 Uhr in der Früh mit verschiedenen „Sendung mit der Maus“-Sonderausgaben begangen wird. So muss natürlich geklärt werden, wer der geschickteste Tortenlieferant und wie man tückischen Hindernissen trotz? Außerdem muss unter anderem ein großes Maus-Musik-Medley, präsentiert vom WDR-Funkhausorchester, entschlüsselt werden.

Eckart von Hirschhausen feiert nicht nur mit der Maus und dem Elefanten, sondern mit vielen Promi-Gästen eine tolle Geburtstagsparty. (WDR/Ben Knabe/Trickstudio Lutterbeck)

„Die Maus begleitet mich selber seit Kindertagen. Toll, dass wir in dieser Sendung auch in die Zukunft schauen“, sagt Eckart von Hirschhausen. „Diesmal freue ich mich besonders auf den zwölfjährigen Jannis, der seine Eltern und uns alle beim Thema 'Klimawandel' wachrüttelt. Zusammen mit vielen Helferinnnen und Helfern schenkt er unserer Erde die beste Klimaanlage der Welt: einen ganzen Wald!“