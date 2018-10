Passend zum Halloween-Fest kommende Woche hat Epic jetzt den "Battle Royale"-Modus "Albträume" freigeschaltet. Der bietet untote Gegner, fette Beute und sogar eine neue Waffe. (Epic Games / People can fly)

Aktuell ist Activisions jüngste „Call of Duty“-Episode dabei, den „Battle Royale“-Platzhirschen den Rang abzulaufen. Zumindest Epic will das so nicht auf sich sitzen lassen: Offenbar um dem Ansturm der „Black Ops 4“-Krieger Paroli zu bieten, hat der Hersteller seinem eigenen Genre-Hit „Fortnite“ jetzt ebenfalls eine Art Zombie-Modus spendiert. Während „Call of Duty“-Spieler mit „Battle Royale“-Ambitionen durch die von Untoten verseuchten Regionen von „Blackout“ stromern, wagen sich „Fornite“-Schützen in den Halloween-Modus „Albträume“. Der läuft vermutlich noch bis zum 26. November - also weit über den Halloween-Termin hinaus - und bietet neben reichlich Gammelfleisch auch jede Menge fette Beute. Glückspilze ergattern dabei zum Beispiel den „Scheusaljäger“ - eine besonders dicke Anti-Zombie-Waffe, die viermal so viel Schaden anrichtet wie eine herkömmliche Bleipuste. Ebenfalls interessant: ein neues, mit „Deadfire“ betiteltes Outfit und jede Menge zusätzliche Herausforderungen.

In den vergangenen Tagen hat sich der neue Spielmodus als lila Würfel angekündigt, der auf einmal im „Battle Royale“-Modus des Spiels auftauchte. Viele Fans mutmaßten dahinter schon den Start einer sechsten Season, aber dann ist der Kubus explodiert und hat dabei schillernde Fragmente hinterlassen, aus denen jetzt die Wiedergänger spawnen. Kleine Splitter entlassen kleine Zombies in die Spielwelt - aus großen Bruchstücken schlüpfen dementsprechend auch große Monster-Kaliber.