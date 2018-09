Jette (Paula Schramm) erfährt, dass sie einst als Baby im Krankenhaus vertauscht wurde. Sie zeichnet immer und überall, sogar bei ihrer Arbeit im Café. (ZDF / Arvid Uhlig)

„Herzkino“ aus Schweden: Das 76. „Inga Lindström“-Liebesdrama hört auf den Titel „Die andere Tochter“. Als die Kellnerin Jette (Paula Schramm), die von ihrem fast erblindeten Vater, dem Fischer Henrik („Wilsberg“-Star Leonard Lansink) großgezogen wurde, erfährt, dass sie bei ihrer Geburt im Krankenhaus vertauscht wurde, möchte sie unbedingt ihre leibliche Mutter kennenlernen. Doch Nele (Nina Brandt), die an ihrer Stelle bei einer wohlhabenden Familie aufwuchs, und ihr Bruder Malte tun alles, um die wahren Verhältnisse zu vertuschen. Allerdings verliebt sich Steffen (Max Woelky), der Anwalt, den sie für sich engagieren, prompt in Jette. Keine schlechte Voraussetzung für ein rührendes Happyend an der Küste. Der Film von Stefanie Syholt wurde hauptsächlich an der Ostsee und in der ehemaligen Textilstadt Norrköping gedreht und wartet wie gehabt mit wundervollen Landschaftsaufnahmen auf.