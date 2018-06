Sarah (Lisa Maria Potthoff) und Lino (Aaron Kissiov) fliehen vor einem Killer, der im Auftrag eines angeklagten Mafia-Paten handelt. (ZDF / Frédéric Batier)

Diese Polizistin war zu taff für nur einen Einsatz am Montagagabend: Unter dem Episodentitel „Mord im Alten Land“ sah man Sarah Kohr Ende April erneut im ZDF ermitteln. Über sieben Millionen Menschen schalteten ein - das sind „Tatort“-Dimensionen. Die von Lisa Maria Potthoff verkörperte Hard-Kohr-Beamtin hatte es im zweiten Einsatz sogar in die Titelzeile geschafft - eine Krimireihe mehr im deutschen Hauptabendprogramm! „Sie ist eine Einzelkämpferin, die unkonventionelle Wege geht, um einen Fall zu lösen oder jemandem zu helfen. Sie hat aber auch eine zarte und verletzliche Seite“, beschreibt Potthoff die Figur, die erstmals im Februar 2014 im als Einzelstück geplanten Thriller „Der letzte Kronzeuge - Flucht in die Alpen“ in Erscheinung trat. Mehr als fünfeinhalb Millionen Menschen sahen damals zu, wie die junge Kripo-Beamtin ein Kind beschützt, das gegen einen Mafiaboss aussagen soll. Jetzt ist der konventionell gestrickte Film von Urs Egger (Regie) und Stefan Kolditz (Buch) als Sommer-Wiederholung im Programm.

In Berlin ist der hochrangige Mafioso Luca Varese (Waldemar Kobus) angeklagt, weil er so leichtsinnig war, einen Mord unter verfeindeten Clans selbst zu begehen. Während der Staatsanwalt auf den Prozessbeginn hinfiebert, erschießt ausgerechnet seine Geliebte Sarah bei einem nächtlichen Einsatz auf einem Schrottplatz einen der Kronzeugen in falsch erkannter Notwehr. Zufall? Wohl kaum.

Immer auf der Flucht: Sarah (Lisa Maria Potthoff) und Lino (Aaron Kissiov) können ihre Verfolger einfach nicht abschütteln. (ZDF / Frédéric Batier)

Tatsächlich haben Sarahs korrupte Kollegen den Zwischenfall provoziert. Der Chef (Thomas Sarbacher) schickt die ahnungslose Ermittlerin in den Urlaub - da fallen am Flughafen schon wieder tödliche Schüsse. Ein weiterer Kronzeuge im Varese-Prozess wird von einem grimmigen Killer (Justus von Dohnányi) liquidiert. Sarah, die auf dem Weg in den Urlaub zufällig Zeuge der Tat wird, kann den zehnjährigen Sohn (Aaron Kissiov) des Opfers gerade noch vor dem Auftragsmörder retten - und ist fortan mit ihm auf der Flucht.

Justus von Dohnányi spielt hier einen der gefühlskältesten Killer der jüngeren deutschen TV-Geschichte - allerdings auch einen der tölpelhaftesten, wie er ständig in aller Öffentlichkeit am Ziel vorbeiballert. Man muss schon die Hühneraugen fest zudrücken, wie hier der Zufall die Handlung voran und die Fliehenden durchs Land treibt. Weil Sarah einen Opa auf einer einsamen österreichischen Bergalm hat, macht sie mit dem verstörten Lino im Schlepptau auch in den Alpen Halt. Glaubhaft ist das alles nur bedingt. Allerdings stört man sich daran auch nur in Maßen: Ein Thriller lebt ja nicht von der Logik, sondern von der Spannung. Und die ist über weite Strecken gegeben.

In den österreichischen Alpen kommt Sarah (Lisa Maria Potthoff) zur Ruhe - doch auch hier ist sie nicht lange sicher. (ZDF / Frédéric Batier)

Wer im Anschluss, um 21.45 Uhr, nicht abschaltet, verbleibt im alpinen Raum. „Liebe bis in den Mord - Ein Alpenthriller“ ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2016. Alles beginnt mit einer fröhlichen Feier, einem Spaziergung durch den düsteren Wald und einer anschließenden brutalen Vergewaltigung: 15 Jahre später kehrt der Täter (Gabriel Raab), inzwischen ein erfolgreicher Geschäftsmann, in die Dorfgemeinschaft des Alpenvorlands zurück und bringt das Leben des Opfers (Felicitas Woll) durcheinander.