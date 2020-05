In "Das grenzt an Liebe" können die beiden Alt-Hollywoodstars Diane Keaton und Michael Douglas überzeugen, während die Komödie an sich etwas altbacken daherkommt. (ARD Degeto / 2013 ASIG PRODUCTIONS LLC)

Romantic-Comedy-Experte Rob Reiner traf auf zwei grandiose Altstars: Nach seinem herzlich-absurden Filmerfolg „Das Beste kommt zum Schluss“ von 2007 ließ der New Yorker Regisseur in „Das grenzt an Liebe“ (2014) die wunderbare Diane Keaton und den hier weniger bezaubernden, dafür vielmehr bezaubernd grimmigen Michael Douglas als zankendes Nachbarspaar aufspielen. Dabei macht es einerseits unglaublich viel Spaß, die beiden miteinander in der Wiederholung im Ersten zu erleben. Schade ist es andererseits, dass das Drehbuch der Zweiter-Frühling-Liebeskomödie kaum mehr hergibt als charmante, doch dahinplätschernde Traumschiff-Romantik mit Hindernissen.

Dabei beginnt die Story eigentlich vielversprechend. Oren Little (Michael Douglas) ist Mitte sechzig und das, was man in den USA einen „Grumpy Old Man“ nennt: ein griesgrämiger, zurückgezogener Soziopath mit Hang zur genüsslichen Gehässigkeit. Seit seine Frau gestorben ist, lebt der Immobilienmakler kontaktlos in seinem Appartementhaus in Connecticut vor sich hin, schießt mit Paintballgewehren auf Hunde und nervt mit mieser Laune seine Mieterin Leah (Diane Keaton), die direkt neben ihm wohnt. Doch in bester RomCom-Tradition ändert sich plötzlich alles: Littles Sohn muss überraschend in den Knast und überlässt seine Tochter dem Opa Oren, der bis dahin nicht einmal was von seiner Enkelin wusste und sich energisch gegen die Verantwortung und den ganzen empathischen Kinder-Kram sträubt.

Nicht immer geht es zwischen den Nachbarn Oren (Michael Douglas) und Leah (Diane Keaton) so harmonisch zu. (ARD Degeto / 2013 ASIG PRODUCTIONS LLC)

Zwei Oscargewinner als alternde Spätherbst-Lover

Hier kommt die nah am Wasser gebaute Jazzsängerin Leah ins Spiel, die mit viel Menschenliebe und Offenheit gesegnet ist. Diane Keaton gibt mal wieder die kinderlose alte Jungfer und nimmt als Leah das arme Kind erstmal bei sich auf. Was nun kommt, ist ebenso vorhersehbar wie vom Zielpublikum erwünscht: Grumpy Little taut durch das unbekümmerte und lebensfrohe Enkelkind so langsam auf, während seine Anzüglichkeiten und Unverschämtheiten gegenüber Leah Schritt für Schritt einem leichten Sarkasmus und schließlich gar tieferen Gefühlen und Gelüsten weichen.

Es dauert nicht lang, bis sich die Streithähne Oren (Michael Douglas) und Leah (Diane Keaton) näher kommen ... (ARD Degeto / 2013 ASIG PRODUCTIONS LLC)

Dabei machen die beiden Hauptdarsteller ihre Sache so gut, dass man über die überraschungsarme und altbackene Erzählweise fast hinwegsehen mag. Keaton und Douglas liefern sich grandiose Wortgefechte. Die zwei Oscargewinner brillieren gemeinsam als alternde Spätherbst-Lover.