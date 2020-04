Katy Perry erkannte nicht, dass das Video Fake war. (2020 Getty Images/Daniel Pockett)

Singen gegen den Lagerkoller: Italiener versammeln sich in Zeiten des Coronavirus an Fenstern und auf Balkonen, um gemeinsam Musik zu machen. Am Sonntag wurde ein Clip veröffentlicht, der eine Gruppe von Nachbarn in Neapel zeigt, die gemeinsam Fußballlieder singt, um ihre Stimmung während der Coronavirus-bedingten Ausgangssperre zu heben. Innerhalb weniger Stunden wurde der Clip allerdings so manipuliert, dass man denkt, dass die Neapolitaner Songs der Pop-Größen Katy Perry, Madonna und Cheryl singen. Diese fielen glatt darauf rein, wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet.

Katy Perry war die erste, die auf den Streich hereinfiel: Sie retweetete einen Post, der eine Gruppe von Leuten zeigte, die ihren Hit „Roar“ von einem Balkon aus sang. Der Twitterer beschreb das Video mit dem Text: „Eine ganze Nachbarschaft in Italien singt 'Roar' von Katy Perry, während sie eingesperrt sind und unter Quarantäne stehen. #COVIDー19.“ Die US-amerikanische Sängerin teilte das Video mit den Worten: „Man kann den menschlichen Geist nicht brechen. Wir sind eins in dieser Sache.“

Madonna teilte das gefakte Video. (2019 Getty Images/Michael Campanella)

Spaß nicht erkannt

Cheryl fiel ebenso auf den einen falschen Clip herein, als sie den Post „Eine ganze Nachbarschaft in Italien singt 'Fight For This Love' von Cheryl, während sie eingesperrt sind und unter Quarantäne stehen. #COVIDー19.“ teilte und schrieb: „Ich weine nicht“. Selbst die Pop-Ikone Madonna erkannte den Spaß nicht und glaubte, dass die Menschen tatsächlich ihr Lied „I Rise“ sangen. Sie postete dazu: „Let Us All RISE UP. Überall auf der Welt! #irise.“

Auch Sängerin Cheryl wurde geprankt. (2020 Getty Images/Gareth Cattermole)

In allen drei Fällen wiesen ihre Fans die Musikstars schnell darauf hin, dass sie hier einem Scherz aufgesessen seien.

Fußballhymne

Das ursprüngliche Video wurde von Susy Unica Silvestri auf Facebook hochgeladen. Die unter Quarantäne gestellten Italiener sangen darin tatsächlich Lieder zur Unterstützung ihres lokalen Fußballteams, das Lied der Società Sportiva Calcio Napoli (SSC Neapel) mit dem Text: „Menschen wie wir werden niemals aufgeben“.