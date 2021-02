Kehren dem britischen Königshaus endgültig den Rücken: Harry und Meghan. (Dominic Lipinski /dpa)

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihren finalen Rückzug aus dem Königshaus erklärt, was auch immer final heißen mag in diesen Zeiten. Doch die Briten nehmen es gelassen. Wer erwartete schon noch ernsthaft, dass die beiden nach all dem Theater ins traditionsverliebte Königshaus zurückkehren und ihre weniger glamourösen Pflichten als Royals wieder aufnehmen würden?

Längst haben die Sussexes lukrative Deals mit Netflix und Spotify abgeschlossen. Demnächst sitzen die Herzogin und der Prinz bei der ihnen wohlgesonnenen US-Talkmasterin Oprah Winfrey zum „intimen“ Interview. Oh dear! Das alles erinnert mehr an die Kardashians denn an die Windsors. Hinzu kommt, dass selbst hartgesottene Monarchie-Fans mittlerweile mit den Augen rollen, wenn es um das Paar geht. Die beiden pochen auf ihr Recht auf Privatsphäre und beschweren sich über aufdringliche Medien – und doch vergeht kaum eine Woche, in der sie sich nicht selbst mit Statements, Interviews oder Moralpredigten in die Öffentlichkeit drängen. Die Wahl des neuen Wohnsitzes in Santa Barbara, wo es nur so wimmelt vor Paparazzi, lässt ebenfalls Rückschlüsse auf ihre eigentliche Motivation zu.

Das Problem ist nicht, dass sie Geld verdienen wollen. Das ist ihr gutes Recht. Auch der Einsatz für Wohltätigkeitsorganisationen verdient Respekt. Nur scheint es den beiden in ihrer emotionsfixierten Wellness-Blase im fernen Kalifornien an Selbstreflexion zu fehlen. Was seit mehr als einem Jahr rund um das Paar abläuft, darf unter dem Oberbegriff Heuchelei abgeheftet werden. Die Sussexes wünschen sowohl den Celebrity-Status als auch die Privilegien, aber bitte ohne Kritik und die strenge Prüfung der Öffentlichkeit.

Dies können Sänger, Schauspieler oder Sportler einfordern. Doch Harrys und Meghans Berühmtheit stützt sich auf ihre royalen Titel und die Nähe zum britischen Königshaus, das zahlreiche Menschen bis heute fasziniert. Es wäre deshalb folgerichtig, würden sie auch ihre Titel „Herzog und Herzogin von Sussex“ abstreifen – ein Geschenk der Queen zur Hochzeit. Eine machtvolle Stimme auf der Weltbühne zu haben, ist kein Erbrecht, sondern sollte verdient sein.