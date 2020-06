"Das weiße Album" wurde komplett von Produzent Bazzazian produziert und kann mit einer grandiosen und für Haftbefehl maßgeschneiderten Beat-Auswahl aufwarten. Außerdem mit dabei: Feature-Prominenz aus Deutschland und den USA. (Urban)

Haftbefehl wird nicht weniger bescheinigt, als mit seinem wild gemixten internationalen Vokabular, aufgeschnappt auf den Straßen Offenbachs, in Istanbul und den Niederlanden, die Sprache der Jugend mitgeprägt zu haben. Dabei drückt sich kaum jemand klarer aus, als Aykut Anhan: „Respektloses Verhalten kann dir auf der Straße deine scheiß Knochen kosten.“ Sechs Jahre nach seinem letzten Solo-Album „Russisch Roulette“, das nicht weniger als einen Meilenstein der Deutschrap-Historie darstellt, stellt sich die Frage: Kann „Das weiße Album“ den hohen Erwartungen gerecht werden? Schließlich handelt es sich hier um das vielleicht am sehnsüchtigsten erwartete Deutschrap-Release des Jahres.

Bereits der langsam vorgetragene Opener „Bolon“, vorab als Single veröffentlicht, unterstreicht Haftbefehls unnachahmliche Stärke: Atmosphäre zu transportieren. Auch wenn man nun wirklich nicht jedes Wort auf die Gold- respektive Koks-Waage legen sollte, wirkt jeder Satz in diesem Gangster-Epos authentisch. Und genau davon lebt die Musik des Hessen. Dementsprechend gehören die „1999 Parts“, die via Storytelling die Jugend des Aykut Anhan „nachts am Block in Offenbach“ aufleben lassen mitsamt Drogendeals und Ärger mit der Polizei, zu den stärksten Tracks und schlagen eine Brücke zum Vorgänger.

Part 5 dieser Reihe endet mit der Sprachnachricht eines hörbar mitgenommenen Künstlers an seinen Produzenten Bazzazian und verursacht nicht weniger als Gänsehaut. „Du bist der krasseste Produzent“, adelt Hafti den Schöpfer aller auf dem Album vertretenen und für ihn maßgeschneiderten Beats, die mal brachial, mal melancholisch ausfallen. Egal, ob der Azzlack-Label-Gründer Deutschrap-Newcomer abwatscht („Morgenstern“), den Gangster-Mythos pflegt („RADW“) oder einer verflossenen Liebe nachtrauert („Hotelzimmer“), der Soundteppich ist individuell ans Thema angepasst und fügt sich dennoch harmonisch zusammen. Er ist der zentrale Baustein der erwähnten Atmosphäre.

Ein Satz - und alles ist gesagt

Haftbefehl rappt auf diesen Beats, wie man es von ihm erwarten durfte: Aggressiv, mit unkonventionellem Flow und jeder Menge Leidenschaft. Was andere in Silbenmassaker verpacken, bringt der 34-Jährige in einem Satz auf den Punkt. Neben dem arroganten Babo-Gehabe finden auch persönliche Songs über Trennung und für seinen Sohn Platz auf dem Album. Der wahrgenommene Sonderstatus, eigentlich niemandem mehr etwas beweisen zu müssen, wird auch immer wieder aufgegriffen. Außerdem liefert die namhafte Liste der Feature-Gäste - unter anderem vertreten: US-Rapstar Gucci Mane und Marteria - solide Parts ab und stellt eine willkommene Abwechslung dar.

Unter dem Strich bleibt ein extrem stark produziertes Straßenrap-Album mit Herzblut: Hart, unangepasst, kompromisslos. Das bedeutet in diesem Fall aber leider auch, dass Frauen nur in den sexistischen Bildern von „Heiligen und Huren“ vorkommen, die mit Kokain käuflich sind. Dies bleibt problematisch - selbst wenn auf der Straße so geredet werden sollte.