Die deutsche Öffentlichkeit hat spätestens seit dem letzten Echo ein ganz genaues Auge auf die HipHop-Szene in Deutschland geworfen. Zu Recht wird von allen Seiten hinterfragt, warum Sexismus und Gewaltverherrlichungen im Straßen- und Gangsta-Rap eine so zentrale Rolle spielen und ob das alles sein muss. In dem Zusammenhang rückt auch das größte deutsche HipHop-Phänomen der letzten Jahre, die 187 Strassenbande aus Hamburg, immer wieder in den Fokus. Jetzt poltert 187-Mitglied Gzuz mit dem neuen Album „Wolke 7“ um die Ecke, das dieser Tage wahrscheinlich auch Fans mit einem lachenden und einen weinenden Auge betrachten werden.

Der Rapper Gzuz ist ein verurteilter Krimineller, Frauen sind in seinen Videos und Texten bloßes Beiwerk. Auf der anderen Seite ist er das perfekte Beispiel für einen Selfmade-Star. Gzuz' Geschichte ist die, dass man mit Durchhaltevermögen und eisernem Willen Millionär werden kann - trotz aller Widrigkeiten. Plötzlich gehen Videos von Polizeikontrollen viral, in denen die SoKo Gzuz als„hochentzündlich“ beschreibt, eben weil sie ihn schon kennt, die Hallen sind eh voll, und der Influencer-Lifestyle ist längst wichtiger als die Musik. Dank ausgeklügelter Promotion-Aktionen und Fan-Service an allen Enden sind Veröffentlichungen der Strassenbande längst Selbstläufer. Damit überdecken sie geschickt, dass musikalisch eigentlich schon lange nichts Spannendes mehr bei ihnen passiert.

Einer der ersten größeren Würfe in der Post-Echo-Ära: Gzuz veröffentlicht sein neues Album "Wolke 7". (Universal Music)

Eine Ausnahme in diesem Mikrokosmos bildet Gzuz trotzdem. Seine imposante Erscheinung, kombiniert mit einer bedrohlichen Stimme, stellt die härteste Variante des kommerziell erfolgreichen Straßen-Raps dar. Seine brachialen Songs prasseln auf den Hörer nieder wie tausend brennende Pfeile, denen man nicht ausweichen kann. Wer Gzuz aus dem Weg gehen will, wird von den üblichen Verdächtigen zurück in den Hagel gedrängt. Die Crewmitglieder Bonez, LX und Maxwell schauen als Feature-Gäste auf „Wolke 7“ genauso grimmig drein wie der Berliner Busenfreund Ufo361. Die basslastigen Brecher, die den rhythmischen Unterbau bilden, schüchtern ein wie ein Messer an der Kehle. Aber Abwechslung gibt es auf den ersten Blick wenig. Da ist die „Libido riesengroß“, und der Pistolenabzug wird gedrückt. Das Geld wird wahlweise für Quality Time mit den Jungs ausgegeben oder in Luxusmarken investiert.

Aber: Mama kriegt natürlich auch ihr Haus, das muss man Gzuz eben doch zugestehen. Zwischen all den Egal-ich-bin-reich-Plattitüden finden sich Erklärungen in und zwischen den Zeilen. Jemandem, dem es immer schwer gemacht wurde, kann man kaum vorwerfen, dass er sich wehrt. Jemand, der in der Jugend gelernt hat, dass man mit Liebe nicht weit kommt, der wird es mit Wut und Hass probieren. Wer genau hinhört, kann immer wieder den Menschen hinter dem mit Waffen posierenden Kriminellen sehen und ihn womöglich sogar ein bisschen verstehen.

Es ist die Lebensrealität von Gzuz, die diese harte, gewaltbereite, bis ins Mark erschütternde Musik hervorbringt, die man nun wieder auf „Wolke 7“ hört. Es ist keine romantisierte Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichte, sondern eine reale Biografie. Das geht über die Erklärungsversuche der Feuilletonisten hinaus, ist intensiv, fühlt sich echt an und ist mit vorschnellem Urteil sicher nicht zu fassen. Auf die neue Gzuz-Platte sollte man nicht nur ein Auge werfen, sondern mit beiden Ohren genau hinhören. Vielleicht kann man sogar noch etwas lernen.