Da kriegen die Fans leuchtende Augen: Disney+ wird ab dem 12. November an den Start gehen. Alle Disney-Marvel-Filme, beginnend mit "Captain Marvel" (mit Brie Larson), werden dann exklusiv auf dem Portal zum Streaming bereitstehen. (Walt Disney Studios Motion Pictures Germany)

Netflix und Prime Video können sich warm anziehen, denn die Streaming-Platzhirsche erhalten ab dem 12. November Konkurrenz durch Disney. Der Mäusekonzern hat auf einer Präsentation im Zuge des „The Walt Disney Company Investor Day 2019“ nun endlich den konkreten Starttermin, die Abostruktur und das Line-Up für seinen VoD-Dienst Disney+ bekannt gegeben.

Die monatliche Gebühr wird sich nach Berichten unter anderem des Entertainment-Portals „IGN“ auf 6,99 Dollar belaufen, ein Jahresabo soll 69,99 Dollar kosten. Fans dürfen sich auf mannigfaltige Inhalte freuen: Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, „Star Wars“ und National Geographic werden zur Verfügung stehen - allerdings werden nicht alle existierenden Werke bereitgestellt. Zum Thema Marvel ist beispielsweise bekannt, dass „Captain Marvel“ exklusiv auf Disney+ zur Sichtung bereitstehen wird, auch für alle anderen folgenden Werke aus dem „Marvel Cinematic Universe“ (MCU) wird dies fortan gelten. Mögliche Gründe für die eingeschränkte Verfügbarkeit alter Inhalte sind noch bestehende Lizenvereinbarungen mit anderen Streamingdiensten, auf denen die entsprechenden Filme noch für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stehen.

"Star Wars"-Spin-Offs fürs Kino will Disney vorerst keine mehr drehen, dafür hat das Studio andere Pläne: "The Mandalorian", eine Serie um einen "einsamen Revolverhelden", dessen Geschichte nach den Abenteuern von Fanliebling Boba Fett spielt, verriet Autor und Produzent Jon Favreau ("Iron Man") bereits. Produziert wird die Serie für Disney+. (www.instagram.com/jonfavreau)

Doch das wird die Fans wohl kaum davon abhalten, sich ein Konto bei Disney+ anzulegen - schließlich wartet der Entertainmentgigant mit ambitionierten Exklusivinhalten auf, die die Zuschauer langfristig an den Dienst binden sollen. Mit „The Mandalorian“ und einem auf „Rogue One“ basierenden Format wird es demnach gleich zwei Realfilmserien aus dem „Star Wars“-Universum geben, zudem wurden mit „WandaVision“, „The Falcon and the Winter Soldier“ sowie „Loki“ drei Serien mit Charakteren aus dem MCU bestätigt - Darsteller wie Elizabeth Olsen und Tom Hiddleston werden auch dort wieder in ihre aus den Kinofilmen bekannten Rollen schlüpfen.

Besonderes Schmankerl: Auf Disney+ werden sich alle bislang 57 Animationsfilme, beginnend mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ (1937) finden. Einziger Wermutstropfen für Fans außerhalb der Vereinigten Staaten: Das Portal wird zunächst nur für US-Kunden verfügbar sein.