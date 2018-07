Anna Schäfer (links) geht zum Einkaufen zur Tafel. Für Ex-Bachelor Christian Tews und seine Frau Claudia ist das eine komplett neue Erfahrung, denn sie haben keine Geldsorgen. (MG RTL D / Michael Hawich)

Ein Ex-„Bachelor“öffnet seine Haustüre für die RTL-Kameras. Das an sich scheint kaum der Rede wert. Doch Christian Tews, der 2014 bei der Dating-Show Rosen verteilte, und seine Frau Claudia, die er später abseits der Kameras kennenlernte, nehmen an einem besonderen Experiment teil. In der Dokumentation „2 Familien 2 Welten“ (Dienstag, 7. August, 20.15 Uhr, RTL) taucht die Familie Tews in das Leben einer weniger betuchten ein.

Auch RTL weiß: Die Kluft zwischen Reich und Arm wird in Deutschland immer tiefer, während unterschiedliche sozialen Schichten bisweilen räumlich eng beieinander leben. Die 90-minütige Doku stellt dabei zwei ganz unterschiedliche Familien nebeneinander. Die des gut situierten Ex-„Bachelors“ und Unternehmers, der mit seinen vier Kindern materiell sorgenfrei lebt. Auf der anderen Seite erhält der Zuschauer Einblicke in den Alltag der Familie von Sascha Frey und Anna-Carina Schäfer und ihren drei Kindern. Sie leben von Hartz IV und müssen entsprechend sparsam wirtschaften.

Die Dokumentation "2 Familien 2 Welten" (Dienstag, 7. August, 20.15 Uhr, RTL) stellt eine sozial schwache Familie einer reichen gegenüber. (MG RTL D / Michael Hawich)

Gemeinsam wird nun der Alltag durchlebt, die Familien gehen einkaufen und beobachten sich dabei, wofür Geld ausgegeben wird. Durch verschiedene Interviews wird klar, wie die unterschiedlichen Familienmitglieder ihre finanzielle Situation begreifen und wahrnehmen. Zuletzt stellt RTL die Frage: „Wer ist glücklicher?“. Ob sich darauf wohl eine Antwort findet?