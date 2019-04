US-Rapper "Logic" (links) spielt womöglich eine Rolle im kommenden PlayStation-Blockbuster "The Last of Us 2", auch wenn er eine seltsame Art der Begeisterung zeigt. Neben ihm: der bekannte Sprecher Travis Willingham, der für das Action-Adventure ebenfalls in den Motion-Capture-Fummel schlüpfte. (Sony / Naughty Dog)

Der von den Fans am meisten herbeigesehnte erwartete PS4-Exklusiv-Titel dürfte „The Last of Us 2“ von „Uncharted“-Macher Naughty Dog sein. Dabei ist längst nicht mehr sicher, ob das Action-Adventure überhaupt noch für die aktuelle PlayStation-Generation erscheint. Immerhin schweigen sich das Studio und Publisher Sony hartnäckig aus, wenn man sie nach dem Veröffentlichungs-Datum des Titels fragt. Entsprechend halten sich die Gerüchte, das zweite Abenteuer der Apokalypse-Überlebenden Joel und Ellie könnte bereits ein Starttitel für die PS4-Nachfolgekonsole werden.

Trotzdem wird die News-hungrige Community von Kreativ-Chef Neil Druckmann immer wieder mit kleinen Bild- und Informations-Häppchen bei Laune gehalten. Wie zum Beispiel mit Fotos von Motion-Capture-Aufnahmen, für die mal mehr und mal weniger prominente Schauspieler in spezielle Anzüge gesteckt werden, damit man ihre Bewegungen anschließend auf die 3D-Figuren im Spiel übertragen kann.

Gast oder Gastauftritt?

Jüngstes Mitglied im illustren „Mocap“-Club des Spiels scheint der bekannte US-Rapper Logic zu sein: Der ist bekennender Gamer sowie glühender „Last of Us“-Fan - und aktuell auf einem Twitter-Foto von Neil Drukmann zu sehen. Direkt neben dem ebenfalls in einer Mocap-Uniform steckenden Travis Willingham, der vor allem für Sprechrollen in verschiedenen US-Cartoons und Anime-Serien bekannt ist. In wessen digitale Schuhe Rapper Logic für das Spiel schlüpft, ist unbekannt - aber mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Nebenrolle.