Johannes B. Kerner führt seit 2017 durch die Comedy-Rateshow "Da kommst du nie drauf". (ZDF / Frank W. Hempel)

Betont heitere Fragen, deren Antworten eigentlich niemand wirklich wissen kann: „Genial daneben“ bei SAT.1 oder „Wer weiß denn sowas?“ im Ersten arbeiten minder oder mehr erfolgreich mit dem gleichen Prinzip. Das ZDF legte 2017 nach und nahm „Da kommst Du nie drauf!“ ins Programm. Sechs Prominente suchen in jeder Ausgabe der Comedy-Rateshow aus drei vorgegebenen Antworten die richtige aus. Es moderiert: Johannes B. Kerner.

Wobei ... das Wort „moderiert“ ist in diesem Fall etwas zu kurz gegriffen. Es könnte auch „berät“ heißen. Denn: Anders als seine Quizmasterkollegen, etwa Kai Pflaume im Ersten, hat Johannes B. Kerner das unbedingte Ziel, die Spannung der Show halbwegs hochzuhalten. „Schuld“ sind die Spielregeln.

Jeweils acht Fragen werden an die beiden jeweils dreiköpfigen Rateteams gestellt. Und auch wenn sich der Gewinnbetrag im Falle einer richtigen Antwort stets erhöht, kann es passieren, dass sich ein Team so weit absetzt, dass es schon vor der letzten Runde nicht mehr einzuholen wäre. Kerner versucht eben dies von Anfang an zu verhindern und tut so einiges, um das jeweils zurückliegende Team auf den rechten Weg zu führen.

Das ZDF darf die inzwischen mehr als 20-mal ausgestrahlte Sendung mittlerweile durchaus als Erfolg verbuchen, wenngleich die letzte Ausgabe kurz vor Weihnachten mit rund 3,5 Millionen Zuschauern etwas hinter den Erwartungen zurückblieb. Jetzt mit dabei sind unter anderem Michael Mittermeier, Petra Gerster, Reiner Calmund und die Ehrlich Brothers, die versuchen, für einen guten Zweck möglichst viel Geld zu erspielen.