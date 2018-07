Tom Grennan - Lighting Matches

Tom Grennan ist offenbar ein Tausendsassa. In jungen Jahren arbeitete er eigentlich an dem Ziel, Fußballprofi zu werden. Und eigentlich steckte er gerade mitten im Schauspielstudium, als er auf einer Party seine große Bestimmung fand. In feuchtfröhlicher Atmosphäre schmetterte er einige Songs. Die kamen so gut an, dass es für den 23-jährigen Briten seitdem im Schnellschritt in Richtung Popstar geht. Man muss nur einmal kurz hingehört haben, um festzustellen, dass Grennan unter Spannung steht und sehr selbstbewusst ist. Das macht seine Faszination aus. Sein Debütalbum „Lighting Matches“ will - wie sein Urheber - in große Hallen. Nein, besser gleich in die Arenen und Stadien!

Die Indie-Pop-Songs, die es mit ihrem Viervierteltakt wirkich jedem Hörer leicht machen, animieren sofort zum Mitwippen und Mittanzen. Sie werden nonchalant mit Klatsch-Passagen und „Nanana“-Vocals versehen, sind also perfekt geeignet für die Live-Interaktion. Da ist nichts Kleines oder Intimes, aber es sind klar markierte Haltestellen, von denen aus man sich gut mitnehmen lassen kann.

Tom Grennan zieht es mit seinem Debüt "Lighting Matches" auf die ganz große Bühne. (Olivia Rose)

Grennan ist auch clever genug, um die Einfachheit seiner Gitarrenstücke zu verstecken. Es gibt Bläser wie in „Aboard“ oder dramatische Streicher wie in „I Might“, die sich nicht vor großen, perfekt ausgeleuchteten Momenten fürchten. Aber vor allem ist da Grennans Stimme, die doppelt so alt klingt, wie der junge Mann aussieht. Dieser Henning-May-Effekt gibt den Songs das Gefühl von großer Lebenserfahrung. Von einer Schwere, die die teilweise recht einfallslosen Lyrics über das andere Geschlecht geschickt kaschiert.

Auf dem Weg zum Stadion darf ein Musiker keine Angst vor Epik und orchestralem Sound haben. Das hat Grennan nach nur drei EPs früher verstanden als die meisten seiner gleichaltrigen Kollegen. Er klingt schon jetzt wie Mumford & Sons auf einer Überdosis Testosteronpräperaten. Das kann einen begeistern und für den Moment glauben lassen, dass sich Freiheit so anfühlen muss. Aber leider klingen die Songs auf „Lighting Matches“ in manchen Momenten zu bemüht und übergroß.

Grennans Wunsch, irgendwann einmal im Stadion zu stehen, spürt man deutlich. Man weiß aber nicht genau, ob ihm dabei wirklich die Musik das Wichtigste ist oder ob es die Fußballkarriere als Mittel zum Zweck nicht auch getan hätte.