Moderator Jo Schück macht Hausbesuche. (ZDF/Katharina Hintze)

Preisverleihungen können etwas sehr Ermüdendes haben - trotz des Glamours und der vielen festlich herausgeputzten Stars, die man gerne wieder sieht - gerade auch in Abendgarderobe. So gesehen kann es auch ein Gutes haben, dass Corona-bedingt die übliche Abfolge von Ehrungen, Laudationen und Danksagungen an Familie und Crew beim renommierten Grimme-Preis diesmal ausfallen muss. Aber es gibt eine Alternative im Programm: Anstatt den traditionellen, diesmal notgedrungenen gestrichenen Gala-Abend zu übertragen, reist Moderator Jo Schück für die 3sat-Sendung „Grimme-Preis 2020 - Die Reportage“ direkt zu ausgewählten Preisträgern und überreicht ihnen ihre Trophäen persönlich. Ein charmanter Blick hinter die Kulissen der TV-Szene.

Überraschungen am Set und in den eigenen vier Wänden

Der Grimme-Preis mit einer eher streng stilisierten Statuette gilt als eine der begehrtesten Auszeichnungen der Fernsehbranche. (ZDF/Marc-Antonio Ciabattoni)

Wen Jo Schück als Grimme-„Hermes“ genau aufsuchen wird, wollten die Reportage-Macher im Vorfeld noch etwas geheim halten. Nur so viel: Er wird Preisträger in Berlin, in Köln und Düsseldorf besuchen. Und das sowohl am Set und als auch zu Hause.

In diesem Jahr wurden von der Grimme-Jury bei einer der angesehensten Ehrungen für die deutsche TV-Branche 16 wegweisende Produktionen ausgezeichnet. Darunter befanden sich unter anderem der sehenswerte Spielfilm „Hanne“, die spannenden Pay-TV- und Streaming-Serien „Skylines“ und „Der Pass“, die Gay-Dating-Show „Prince Charming“ sowie politisch Relevantes wie das meinungsstarke Politmagazin „Monitor“ oder diee Seenotretter-Dokumentation „SeaWatch3“.

Klaas Heufer-Umlauf hat schon viele Preisverleihungen moderiert. Nun erhält er selbst einen Grimme-Preis. (2017 Getty Images/Florian Ebener)

Alle diese Sendungen zeigen, was gutes Fernsehen ausmachen kann: eine kernige Machart und ein gehaltvolles Thema, das möglichst viele Menschen anspricht. Viele der prämierten Formate spiegeln diesmal die großen gesellschaftlichen und politischen Konflikte der Zeit wider - etwa den Klimawandel und die „Fridays for Future“-Bewegung, die Migrationsströme sowie die Gefahren durch erstarkten Rechtsextremismus.