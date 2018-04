Sabaton von links: Pär Sundström (Bass), Tommy Johansson (Gitarre), Joakim Brodén (Gesang), Hannes Van Dahl (Schlagzeug), Chris Rörland (Gitarre). (Nuclear Blast)

Mit dem Besingen dramatischer geschichtsträchtiger Ereignisse sind Sabaton groß geworden. Statt Poesiegeschichten gibt es bei der schwedischen Power-Metal-Formation knallharte geschichtliche Fakten. Ab sofort kann man auf ihrer Website die Details zu den historischen Geschehnissen, auf die die Band sich bezieht (zum Beispiel den D-Day, den 30-jährigen Krieg oder die Zeit, als Schweden noch eine Großmacht im Ostseeraum war), zusammen mit den Lyrics der einzelnen Lieder nachlesen. Diese Infos gab es davor schon als Beilage zu jeder CD.

Die Begeisterung für Geschichte ist ein zentraler Aspekt in der Musik der Band, die sich inzwischen zu einer echten Marke entwickelt hat. Dazu gehört es unter anderem auch, historischen Computerspielen Songs zu widmen („Kingdom Come“) oder sogar über eigene Inhalte (in „World of Tanks“ gibt es einen Sabaton-Panzer) in den Spielen vertreten zu sein.

Sabaton haben mittlerweile neun Alben veröffentlicht. (Tim Tronckoe)

Auf der Homepage finden sich im Übrigen auch Informationen zu Sabatons jährlichen Open-Air-Event (15. bis 18. August 2018), das in ihrer Heimat Falun stattfindet. Dieses Jahr kann man Sabaton dort unter anderem zusammen mit Powerwolf, Odem Organ und Primal Fear erleben.