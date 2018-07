Wolfgang Stahl (links), Wolfgang Heer und Anja Stahl verteidigen Beate Zschäpe seit fünf Jahren. (WDR)

Wenn am 11. Juli das Urteil in einem der wichtigsten Prozesse der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte verkündet wird, geht auch für sie eine harte Zeit zu Ende: Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm fungierten seit fünf über Jahren als Strafverteidiger der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe, der die Beteiligung an den zehn Morden, zwei Bombenanschlägen und 15 Raubüberfällen des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) vorgeworfen werden.

Im Prozess in München erlebten die drei Jungen Anwälte, die erst als Wahlverteidiger und später als Pflichverteidiger auftraten, den Prozess ihrer Karriere: Wie vom Weltgeist verfügt, schien die Assoziation der drei Namen „Heer, Stahl und Sturm“, nach denen auch die aktuelle TV-Doku benannt ist, die das Erste am 11. Juli, 23.45 Uhr, ausstrahlt. Über fünf Jahre durfte Filmemacherin Eva Müller die Verteidiger exklusiv begleiten. Anfangs gab man sich noch positiv, sah die große Karrierechance: „Unser Rechtsstaat ist nur dann stark, wenn Menschen wie Beate Zschäpe bestmöglich verteidigt werden“, ließ damals Anja Sturm wissen.

Wer verteidigt Nazis? Die Anwälte Anja Sturm und Wolfgang Heer im Auto unterwegs. (WDR)

Doch recht schnell wird klar, dass die Verteidigung nicht ohne öffentliche Kritik vonstatten gehen kann. „Anja Sturm verliert Job und Heimat. Flucht aus Berlin“, titeln die Zeitungen schon 2013. Der Umzug nach Köln wird von der Doku bereits begleitet. Doch auch in der Domstadt müssen sie sich mit Drohungen auseinandersetzen - auch Kollegen und Medien urteilen, dass sie sich für die „falsche Seite“ entschieden haben. Zu zeigen, was passiert, wenn vermeintliche mörderische Feinde der offenen Gesellschaft innerhalb fairer Prozesse verteidigt werden müsse - auch das ist Anliegen des Films.

Der Blick hinter die Kulissen des NSU-Prozesses offenbart auch die Hintergründe der späteren Streits zwischen Zschäpe und ihren Verteidigern, die bis zum Schluss kein Wort mehr mit ihrer Mandantin wechselten. Aus dem Prozess aussteigen durften sie nicht. Gegen den Willen Zschäpes und auf Anordnung des Gerichts wird es dennoch Schlussplädoyers geben.

Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl wollten mit dem NSU-Prozess ihre Karriere vorantreiben. (Sebastian Widmann/Getty Images)

Am 11. Juli will das Oberlandesgericht München das Urteil gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte sprechen. Die ARD berichtet unter dem Titel „Urteil im NSU-Prozess“ ab 9.55 Uhr live in einer Sondersendung.