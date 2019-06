Neben Bill Kaulitz und Conchita Wurst sucht Heidi Klum in der neuen ProSieben-Reality-Show "Queen of Drags", die im Winter ausgestrahlt wird, nach den besten "Dragqueens". (Theodore Kaye / Getty Images)

Spannende Verwandlungen bietet das neue Reality-Format „Queen of Drags“, das ProSieben bei den Screenforce Days in Köln angekündigt hat: Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst machen sich im Winter auf die Suche nach der besten Dragqueen. Zehn unscheinbare Männer leben mehrere Wochen in einer Luxus-Villa und müssen jede Woche eine Aufgabe lösen. Am Ende entscheidet sich, wer sich am besten als extrovertierte, weibliche Kunstfigur auf der Bühne präsentieren kann.

„Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren“, lässt sich Model und „Germany's Next Topmodel“-Chefin Heidi Klum zitieren. „In 'Queen of Drags' werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen.“ Auch für Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz, Bruder von Heidis Verlobtem Tom Kaulitz, wird es ein Ausflug in eine Welt, die er selbst schätzt. „Mode, Kostüme und Make-up sind meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleines Kind war“, freute er sich auf die Show. ESC-Gewinner Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita Wurst, ist überzeugt, dass die Show etwas ganz Besonderes wird. „Drag ist eine sehr vielfältige Ausdrucksform und die Künstler dahinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up“, erklärt der Künstler, der seine Travestierobe unlängst einer „maskulineren“ Optik geopfert hat.

Conchita Wurst freut sich schon auf die neue ProSieben-Reality-Show "Drag of Queens": "Drag ist eine sehr vielfältige Ausdrucksform und die Künstler dahinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up." (Thomas Niedermueller / Getty Images)

Senderchef Daniel Rosemann ist sich sicher, mit dem neuen Format einen Nerv zu treffen. „Die GNTM-Folge mit den Drags als Gaststars zählt zu den beliebtesten Folgen unserer ZuschauerInnen. Ein schöner Grund, um diesen außergewöhnlichen, interessanten Männern und ihren Kunstfiguren in 'Queen of Drags' eine eigene Prime-Time-Sendung zu widmen und die beste von ihnen zu küren.“ Mit Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst passe auch die Jury vortrefflich: „Alle drei haben Spaß an der Verwandlung. Ihre Lebensfreude passt perfekt zu 'Queen of Drags'.“