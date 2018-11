Model und Moderatorin Lena Gercke kehrt zu "GNTM" zurück - als Gast-Jurorin. (Simon Hofmann/Getty Images for Bulgari)

Ja, ist denn schon wieder „Germany's Next Topmodel“? Noch nicht ganz: Allerdings haben in Berlin gerade die Dreharbeiten für die 14. Staffel der beliebten Casting-Show, die im Frühjahr bei ProSieben ausgestrahlt werden soll, begonnen. Zuletzt wurde bekannt, dass die Macher rund um Chef-Jurorin und selbsternannte „Model-Mama“ Heidi Klum kräftig am Konzept des Klassikers geschraubt haben. So wird es in der neuen „GNTM“-Staffel erstmalig keine festen Juroren an der Seite von Heidi Klum geben - dafür wechselnde Gäste, die mit ihr die Talente und die Schönheit der neuen jungen Mädchen begutachten. Nun hat „Bild“ eine kleine Sensation aufgedeckt: Für die Begutachtung der ersten neuen Kandidatinnen hat sich Heidi Klum mit Lena Gercke ausgerechnet die allererste „Topmodel“-Gewinnerin, Siegerin der Staffel aus dem Jahr 2006, an ihre Seite geholt.

Die 30-jährige Blondine hat ohnehin längst das Model- gegen das TV-Geschäft eingetauscht: Aktuell moderiert Lena Gercke an der Seite von Thore Schölermann die neue „The Voice of Germany“-Staffel auf ProSieben und SAT.1. Als weitere Gast-Juroren für „GNTM“ sind auch wieder prominente Namen im Gespräch - darunter Wolfgang „Wolle“ Joop.

Lena Gercke hat sich im TV-Geschäft etabliert - etwa als aktuelle "The Voice of Germany"-Moderatorin. (Thomas Niedermueller/Getty Images for s.Oliver)

Dass Thomas Hayo in der neuen „GNTM“-Staffel nicht mehr mit von der Partie sein wird, steht allerdings fest: Er hatte seinen Rückzug von dem Erfolgsformat bekannt gegeben. Unklar ist, wie Designer Michael Michalsky, der zuletzt „Team“-Kapitän zusammen mit Thomas Hayo bei der Auswahl von „Heidis Mädels“ war, künftig in die Show eingebunden wird. Gast-Juror wird er auf jeden Fall sein: Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte Michalsky gleich mehrere Aufnahmen von den Dreharbeiten der ersten neuen „GNTM“-Folge.