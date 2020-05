Heidi Klum wird nicht am Finale von "Germany's Next Topmodel" in Berlin teilnehmen. (Getty Images/Pascal Le Segretain)

Heidi Klum wird nicht beim Finale von „Germany's next Topmodel“ in Berlin dabei sein. Das gab ProSieben bekannt. Grund dafür sei die Corona-Pandemie: „Dieses Jahr ist bei 'Germany's next Topmodel' alles etwas anders“, lässt sich Klum zitieren. „Ich entschuldige mich - ich kann leider nicht nach Berlin reisen. Daher mussten wir uns etwas anderes überlegen, um trotz der Pandemie ein spannendes und unterhaltsames Finale für meine Finalistinnen und für die Fans von 'GNTM' auf die Beine zu stellen“, teilte die 46-Jährige mit. Stattdessen werde sie live aus Los Angeles die Siegerin küren. Die Finalistinnen selbst werden allerdings wie geplant in Berlin sein.

Am kommenden Donnerstag, 21. Mai, wird ProSieben die Liveshow zum Ende der 15. Staffel ab 20.15 Uhr übertragen. Dabei werden die vier verbleibenden Kandidatinnen Lijana (24), Jacky (21), Maureen (20) und Sarah (20) gegeneinander antreten. Fan-Liebling Anastasia war in der letzten Ausgabe überraschend ausgeschieden.