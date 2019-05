Heutiges Finale

Heidi Klum lüftet Geheimnis: Ein Weltstar ist Überraschungsgast bei GNTM

teleschau

Jetzt steht es fest: Heidi Klum kündigte den Überraschungsgast bei „Germany's next Topmodel“ nun per Instagram an.