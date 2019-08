Heidi Klum und Tom Kaulitz laden zur Hochzeit auf eine Luxusyacht. (Anthony Ghnassia / Getty Images)

Nachdem die Gerüchteküche schon fast übergekocht war, ist nun klar: Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten! Auf Capri wollen sie sich das Jawort geben - und zwar alles andere als geheim: RTL berichtet live von der Hochzeit auf der italienischen Luxusinsel. Am Sonntag, 4. August, zeigt der Kölner Sender ab 17.45 eine einstündige Spezialausgabe von „RTL Exclusiv“.

„Heidi & Tom - Hochzeit auf Capri“ soll die Live-Sendung heißen, in der RTL-Reporter das gigantische Hochzeitsevent begleiten. Drei Tage lang will das Promi-Paar auf der Mittelmeerinsel feiern. Auf Instagram und Co. schicken Tom und Heidi bereits fleißig Eindrücke von der Insel, auf der sie schon seit einer Woche weilen. Im Verborgenen liegt noch, welche Promis zur Hochzeit geladen sind - und natürlich welches Kleid Heidi Klum als Braut tragen wird.

Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten auf Capri. RTL berichtet live von der Hochzeitsfeier. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images for Lorraine Schwartz)

Gefeiert wird auf einer 100 Meter langen Luxusyacht namens „Christina O.“, die für rund 600.000 Euro gechartert worden sein soll. Die eigentliche Hochzeit soll am Samstag stattfinden, am Sonntag wird im Beach-Club „Fontelina“ weitergefeiert. Neben der Live-Berichterstattung von der romantischen Promi-Sause bietet das „Exclusiv“-Spezial auch einen Rückblick auf die Liebesgeschichte von Heidi und Tom.

Einst „Leberwurstbrote für das RTL-Team geschmiert“

Frauke Ludowigs "RTL Exclusiv"-Format kümmert sich am 4. August ganz um die Hochzeitsfeierlichkeiten auf Capri. (Andreas Rentz/Getty Images)

RTL betont, dass „Exclusiv“ mit Frauke Ludowig Heidi Klum „vom ersten Tag ihrer Karriere an begleitet“ und auch die erste Homestory mit ihr gemacht habe. In einer Mitteilung des Senders heißt es weiter: „Damals hat das Mädchen aus Bergisch Gladbach noch eigenhändig Leberwurstbrote für das RTL-Team geschmiert. Heute ist sie ein internationaler Mega-Star auf dessen Traumhochzeit die ganze Welt schaut.“