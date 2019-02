Zum ersten Mal in der "WWM"-Geschichte gab es am Montag, 25. Februar, einen Heiratsantrag - Benjamin Lange meldete sich per Telefon bei seiner Freundin Svenja Schorling. Die hielt den Anruf zunächst für einen Scherz! (TVNOW / Gregorowius)

Das hat selbst Show-Urgestein Günther Jauch noch nicht erlebt! Am Montagabend gab es den ersten Heiratsantrag in der fast 20-jährigen Geschichte von „Wer wird Millionär?“ (RTL). Kandidat Benjamin Lange stellte seiner Freundin Svenja vor den Augen des Moderators und der Zuschauer die Frage aller Fragen - dabei war sie nicht einmal im Studio! Den Antrag machte Lange per Telefon. Auslöser der ziemlich spontanen Aktion war eine Frage des Moderators. Bei der 64.000-Euro-Hürde wollte Jauch wissen, was sein Kandidat denn mit dem Geld anstellen würde. „Wenn ich jetzt wirklich gewinnen würde, würde ich meine Freundin anrufen und ihr einen Heiratsantrag machen“, scherzte der 27-Jährige. Gesagt, getan!

Einen Antrag plante er schon länger, dass es dann aber so schnell - und vor allem auf diese Weise passieren würde - damit hatten aber weder er noch seine Liebste gerechnet. Als Lange die Quizfrage tatsächlich richtig beantwortete, forderte Jauch den versprochenen Anruf. „Jetzt kommen Sie aus der Nummer nicht mehr raus“, freute sich der 62-Jährige. „Mamma Mia, was ist, wenn ich weine?“, wurde der Kandidat plötzlich ganz nervös - doch es gab kein Zurück mehr. „Ich liebe dich. Willst du mich heiraten?“, eröffnete er seiner Freundin schließlich am Telefon. Die hielt das Ganze zunächst allerdings für einen schlechten Scherz. Erst nach dem Versichern durch Günther Jauch, dass ihr Liebster es durchaus ernst meine, gab es die erhoffte Antwort - unter einer Bedingung: „Wenn ich dann eine Spülmaschine bekomme, mache ich mit“, lachte Svenja.

Der 27-Jährige Benjamin Lange hatte auf dem Weg zur 64.000-Euro-Marke alle Joker bis auf den Telefonjoker benötigt. "Was machen Sie mit 64.000?", wollte Jauch wissen. "Meine Freundin anrufen und einen Hochzeitsantrag machen", erklärte Lange. (TVNOW / Gregorowius)

Anschließend postete der Sender die frohe Botschaft natürlich auch in den Sozialen Medien - auf der offiziellen-Facebook-Seite des Formats war zu lesen „Puh... Er hat's geschafft! Herzlichen Glückwunsch lieber Benjamin und alles Gute“. Darunter häuften sich die Kommentare der User. Doch die frisch Verlobten wurden nicht nur mit Glückwünschen bedacht. So fanden sich auch genügend Nutzer, die beim Antrag Fremdscham empfanden oder meinten, ein solch intimer Moment gehöre nicht ins Fernsehen. Kandidat Benjamin nahm's locker und meldete sich sogar selbst zu Wort: „Vielen Dank für die lieben und bösen Sprüche... wir haben sehr zu lachen gehabt und meine Freundin (bald Frau) und ich fanden es sehr amüsant.“