Alte Bekannte im neuen Grafik-Glanz: Für die "Reforged"-Edition von "Warcraft 3" hat Blizzard komplett neue Optiken gezaubert. (Blizzard)

Bei seiner jüngsten Hausmesse im kalifornischen Anaheim hat Traditionshersteller Blizzard Fan-Schelte für die Ankündigung eines mobilen „Diablo“-Ablegers einstecken müssen - dabei hatte das Studio auch eine durchweg positive Nachricht im Gepäck: Sein Echtzeit-Strategie-Klassiker „Warcraft 3: Reign of Chaos“ soll generalüberholt werden.

Durch das neue Namensanhängsel „Reforged“ („neu geschmiedet“) weist der Hersteller gleich darauf hin, dass das neue und verbesserte „Warcraft 3“ mehr ist als eine fix hochgerechnete Anpassung an moderne Bildschirmauflösungen: Vielmehr will man die altbekannten Missionen und Spielwelten von Grund auf neu konstruieren, um „Reign of Chaos“ zu einer rundum modernisierten Spielerfahrung zu machen. Sowohl „Warcraft“-Veteranen als auch Neueinsteiger dürften sich über die Integration des Add-Ons „Frozen Throne“ freuen. Zudem verspricht Blizzard zeitgemäße Social-Media-Features. Wann genau „Reforged“ erscheint, wurde noch nicht verraten. Vermutlich darf das Wiedersehen mit dem Klassiker bereits kommendes Jahr gefeiert werden.

Die neue 3D-Kosmetik macht sich besonders bei den Nahaufnahmen von Spielfiguren bemerkbar. (Blizzard)

Das ursprünglich 2002 veröffentlichte „Warcraft 3“ war der letzte Teil von Blizzards klassischer Strategie-Reihe. Danach veröffentlichte man das langlebige Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ und ließ die Original-Serie auf unbestimmte Zeit ruhen.