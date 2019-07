Erbitterter Streit um eine Insel: In "Harrys Insel" sind sich Harry (Wolfgang Stumph) und Susan (Katrin Sass) nicht ganz einig. (ARD Degeto / Chris Reardon)

Das Führungszeugnis ist gut, Harry Stockowski (Wolfgang Stumph) rehabilitiert, und die Zeit nach dem Gefängnis erscheint als besonders erstrebenswert. Zurück in Freiheit plant Harry, noch mal ganz neu anzufangen: Er will eine einsame Insel zu seinem neuen Zuhause machen. Doch kaum angekommen, wird Harry aus seinen Zukunftsträumen gerissen: Susan Bennett (Katrin Sass) steht mit einer Flinte vor ihm und gibt an, dass die Hütte, ja das gesamte Eiland ihr gehöre. Die Tragikomödie „Harrys Insel“ (2017) wird nun als Wiederholung im Ersten ausgestrahlt.

Was Regisseurin Anna Justice hier gelingt, ist ein heiteres bis wolkiges Kammerspiel, das nicht zuletzt mit fantastischen Bildern aus der kanadischen Einöde besticht. Es ist der perfekte Schauplatz für den unterhaltsamen Streit zwischen der rauen, kiffenden und keine Gnade mit Harry kennenden Susan und dem Aussteiger und Ex-Knacki. Denn es beginnt eine erbitterte Zankerei um die Besitzgüter, unterbrochen nur von Susans Krankheitsattacken: Sie leidet an ALS. Zunehmend müssen die beiden erkennen, dass sie einander noch brauchen werden. Sie nähern sich an, erzählen sich ihre Geschichten, wodurch auch die Frage aller Fragen geklärt wird: Warum saß Harry eigentlich im Knast?