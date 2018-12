Keiner verkaufte 2018 mehr Alben als Schlagerstar Helene Fischer. (Sascha Steinbach/Getty Images)

Die Nachricht kommt nicht wirklich überraschend: Helene Fischer führt mit ihrem selbstbetitelten Album die diesjährigen Jahrescharts an. Kein Langspieler verkaufte sich 2018 besser als „Helene Fischer“, so GfK Entertainment. Das Album hatte bereits im vergangenen Jahr die Spitzenposition belegt. Damit führt Fischer zum fünften Mal binnen sechs Jahren die Rangliste an. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Alben „Palmen aus Plastik 2“ von Bonez MC & RAF Camora und „Wolke 7“ von Gzuz.

Bei den Singles holte sich der Dance-Hit „In My Mind“ von Dynoro und Gigi D'Agostino die Spitzenposition, gefolgt von Ed Sheeran („Perfect“) und Bausa („Was du Liebe nennst“).

"Helene Fischer" landete schon im vergangenen Jahr auf der Spitzenposition.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken laut eigenen Angaben „90 Prozent aller Musikverkäufe ab“. Dazu werden „Verkaufs- beziehungsweise Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege“ einberechnet, darunter auch Downloads und Streams.