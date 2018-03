Zwei eigentlich schon für den März angesetzte Nachholkonzerte von Helene Fischer wurden mit Verweis auf die "terminlichen und produktionstechnischen Rahmenbedingungen" nochmals verschoben. (Alexander Koerner / Getty Images)

Für viele Fans von Helene Fischer stehen wichtige Eintäge im Terminkalender an: Nachdem die 33-Jährige kürzlich nach überstandener Krankheit ihr Live-„Comeback“ feierte, steht nun auch fest, wann die ausgefallenen Konzerte in Berlin und Wien nachgeholt werden sollen. Was dabei einigen Fans der Schlagerqueen aber doch wieder auf den Magen schlagen könnte: Zwei bereits feststehende Nachholtermine für Berlin (10. und 11. März) wurden nun erneut über den Haufen geworfen.

„Nach eingehender Prüfung der terminlichen und produktionstechnischen Rahmenbedingungen“ sei ein „zeitnahes Nachholen aller ausgefallenen Shows leider nicht möglich“, heißt es in einer Mitteilung. Stattdessen wird Helene Fischer nun im September fünf Konzerte in Berlin spielen (4. bis 9. September) - nach Beendigung der großen Stadion-Tour. Direkt im Anschluss (ab 11. September) gastiert die Sängerin dann für zwei Auftritte in Wien.

Wegen eines "akuten Infekts" musste Helene Fischer zuletzt mehrere Konzerte absagen, nun gab sie die Nachholtermine bekannt. (Alexander Koerner / Getty Images)

Helene Fischer: Alle Nachholkonzerte im Überblick

04.09. Berlin (statt 06.02)

Im September wird Helene Fischer fünf Nachholkonzerte in Berlin spielen und zwei weitere in Wien. (Alexander Koerner/Getty Images)

05.09. Berlin (statt 07.02.)

07.09. Berlin (statt 09.02.)

08.09. Berlin (statt 10.02.)

09.09. Berlin (statt 11.02.)

11.09. Wien (statt 13.02.)

12.09. Wien (statt 14.02.)