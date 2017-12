Atemlos und hoch beliebt: Helene Fischer bei der Aufzeichnung ihrer ZDF-Weihnachtssendung, die am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wurde. (dpa)

Atemlos und ungeschlagen: Der Fernsehabend am ersten Weihnachtstag gehörte Helene Fischer. Die bunte und familientaugliche Show des Schlagerstars im ZDF ab 20.15 Uhr hatte im Schnitt 5,90 Millionen Zuschauer. Das waren etwas weniger als im Jahr davor. Der Marktanteil lag aber immer noch bei 19,3 Prozent – und das für eine Sendung mit drei Stunden Dauer.

Neben Artistik und Musical-Inszenierungen gab es zahlreiche Auftritte internationaler Stars. Dazu gehörten James Blunt, Santiano, die italienische Rockröhre Gianna Nannini, die Kelly Family, die Kölschband Höhner, Schauspieler Matthias Schweighöfer und die Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger.

Gegen die Helene-Fischer-Show hatte die TV-Konkurrenz kaum eine Chance. Der Fernsehkrimi "Harter Brocken im Ersten kam ab 20.15 Uhr aber immerhin auf 4,50 Millionen Zuschauer (14,0 Prozent).

Im Internet wurde die Helene-Fischer-Show kräftig kommentiert. Nicht selten etwas hämisch, denn seit sie in der Halbzeitpause des DFB-Pokals im Mai auftrat, nahm die Kritik an der omnipräsenten Schlagersängerin zu. Viele Nutzer vergleichen Helene Fischer mit einer Superfrau oder dem Alleskönner Chuck Noris angesichts der ausgefeilten Bühnenshow mit Hebefiguren, Stunts oder Artistik in hoher Luft.

Ein anderer Nutzer etwa macht sich über eines ihrer Kleider lustig.

Lars Larsson findet, Helene Fischer sollte angesichts ihrer Prominenz ein politisches Zeichen setzen:

Doch der Hass, der im Internet gegen Fischer laut wird, empört auch. Viele Fernsehzuschauer sind davon genervt. Ein Nutzer schlägt angesichts der ganzen Twitterei sogar vor, dass die Online-Gemeinde kommendes Jahr einfach zusammen zur Helene-Fischer-Show fährt.

(dpa/cah)