Ende diesen Jahres will Herbert Grönemeyer sein neues Album veröffentlichen. Für das Musikvideo zu einem der Songs ruft er seine Fans jetzt via Facebook zur Mithilfe auf. (Ralf Juergens/Getty Images)

Herbert Grönemeyer appelliert an seine Fans: Helft mir bei meinem neuen Musikvideo! Der Sänger rief seine Anhänger über seine Facebook-Seite dazu auf, für das Musikvideo zu einem neuen Song kurze Videobotschaften einzusenden. In einem Videopost erklärte der 62-Jährige: „Mich würde interessieren, was euch glücklich macht oder wie ihr ausseht, wenn ihr plötzlich vom Glück überfallen werdet.“ Die Clips sollen anschließend zu einem Musikvideo zusammengeschnitten werden. In dem Song, dessen Titel Grönemeyer noch offen ließ, soll es um „dieses Glück, das einen plötzlich überfällt“ gehen.

Mitmachen kann jeder über 18 Jahre. Die Videoschnipsel sollten etwa 15 Sekunden lang sein und in möglichst guter Qualität im Querformat aufgenommen werden. Wer sich an Grönemeyers Projekt beteiligen will, sollte sein Video bis 20. September an glueck@groenemeyer.de verschicken. Die genauen Teilnahmebedingungen finden sich bei seinem Label Universal (https://www.universal-music.de/rechtliche-hinweise/gewinnspiel-teilnahmebedingungen).

Herbert Grönemeyer: Seine Gestik und seine markante Stimme sind seine Markenzeichen. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Der noch unbetitelte Song wird auf dem neuen Album des Künstlers veröffentlicht. Wie der „Musikexpress“ vermeldet, ist Grönemeyer optimistisch, dass seine Platte noch Ende diesen Jahres erscheine. Auf der jüngsten Vertriebstagung seiner Plattenfirma Universal hatte er via Smartphone bereits Einblicke in ein Demotape des Songs „Doppelherz“ gegeben.