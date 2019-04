Im Einsatz: Auf der Suche nach den Geheimnissen des Wassers steigt Uli Kunz in Spitzbergen in das Innere eines Gletschers. (ZDF / Philipp Mall)

Rund 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser gibt es auf unserem Planeten. „In Würfeln übereinander gestapelt, würde es bis an die Grenze unseres Sonnensystems reichen.“ Das hat der Meeresbiologe und Forschungstaucher Uli Kunz bereits in der ersten Folge der zweiteiligen „Terra X“-Reihe vorgerechnet.Jetzt widmet sich der Moderator der Herkunft des Wassers. Im Film von Jens Hahne, Larissa Richter und Claudia Ruby geht er unter anderem der Frage nach, ob die Quelle allen Lebens einst aus dem All auf die Erde kam.

Um dies herauszufinden, fliegt Kunz aber nicht in unglaubliche Höhen. Er macht genau das Gegenteil! Und steigt in einer Goldmine Südafrikas sehr weit hinab. In einer Tiefe von vier Kilometern gräbt er nach Gestein, in dem die überlebenswichtigen zwei Atome Wasserstoff und ein Sauerstoffatom sich verbunden haben.

Tauchen zwischen den Kontinenten - das geht nur auf Island. Die Europäische und die Amerikanische Platte driften hier Jahr für Jahr etwa zwei Zentimeter auseinander. (ZDF / Erlender Guodmundsson)

Zudem demonstriert Kunz, dass kein Wesen ohne Wasser überleben kann. Dafür stellt sich der Moderator einem mutigen Wettkampf. In der Wüste im Südwesten der USA nimmt er es mit einem Saguaro-Kaktus auf. Wer hält es länger ohne das kostbare Nass aus - Mensch oder Pflanze?