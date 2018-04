Die Kölner Lebensmittel-Vertriebsgesellschaft OVO hat eine Charge des Produkts "Mühlenhof Schweinegulasch aus dem Schinken" zurückgerufen. Das in Penny-Märkte in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen ausgelieferte Gulasch könne wegen eines technischen Defekts Metallteile enthalten. Von einem Verzehr werde dringend abgeraten, teilte die Gesellschaft mit. Der Artikel sei in den Penny-Märkten bereits aus dem Verkauf genommen worden. Kunden könnten die Ware in ihrem Markt zurückgeben und erhielten den Kaufpreis erstattet. (dpa)