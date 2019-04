Jedes Jahr fallen wir alle auf sie rein: Aprilscherze. Jemanden unvorbereitet mit einer vermeintlichen Hiobsbotschaft kalt zu erwischen kann lustig sein. Weniger erfreut schien am Montagmorgen Twitter-Nutzer Bernd Röver. Er ist wohl um seinen Kaffe gebracht worden.

Schon ein wenig unangenehm wurde es anscheinend am Arbeitsplatz von Nutzer Schebacca: Ein Kollege verkündete scheinbar seine Kündigung. Die übrigen Mitarbeiter freuten sich für ihn, bis er den Aprilscherz auflöste.

Die Polizei Oberpfalz will künftig richtig loslegen. Am 1. April verkündeten die Beamten via Twitter, dass sie nun von ihrem Rauschgift-Suchpony unterstützt werden. Vorteil des Vierbeiners: die gute "Geländegängigkeit". Das kann ja nur gut werden.

Die Eltern ihrer Schützlinge hat Tagesmutter Julia Nastasi in den April geschickt. Vielleicht auch ein Fingerzeig, der die Wertschätzung für diesen Beruf in den Fokus rückt. Denn für viele Eltern ist die Betreuung auch über den Mittag hinaus wichtig.

Vielleicht weniger ein bewusster Scherz? Wer weiß. Es ist jedenfalls eine amüsante Entdeckung, die Twitter-Nutzerin BiSiNi Birgit gemacht hat.

Noch eine Kuriosität aus der montäglichen Arbeitswelt.

Für alle Harry-Potter-Fans gibt es erfreuliche Nachrichten - vor allem für die, die Quidditch mögen.

Zum Schluss noch eine kleine Ermahnung durch einen Tweet der Polizei Brandenburg. So humorvoll die Idee mit den Rollern auch ist, der Tweet zeigt, dass viele Autofahrer immer noch Probleme haben, ausreichende Rettungsgassen zu bilden.