Aus dem Händchenhalten zwischen Alex (Kate Winslet) und Ben (Idris Elba) wird allmählich mehr als Hilfestellung. (ProSieben / 2017 Twentieth Century Fox Corporation)

Die Situation hat doch einiges von einem anheimelnd-gemütlichen Winterdinner zu zweit. Draußen ist es dunkel mit dicker Schneedecke. Drinnen prasselt ein kleines Feuer, darüber brutzeln Fleischstückchen. Ben (Idris Elba) gibt acht, dass sie schön durchbraten. „Iss langsam“, rät er der Journalistin Alex (Kate Winslet), „das muss gut verdaut werden“. Zum Barbecue fehlen nur die leckeren Soßen. Das hängt damit zusammen, dass Ben und Alex in einem Flugzeugwrackteil hoch oben in den Bergen fernab der Zivilisation hocken. Das Fleisch stammt von einem Puma, den Alex in Notwehr erlegt hat. Chirurg Ben hat es sauber aus dem toten Tier heraus- und in mundgerechte Portionen zurechtgeschnippelt. Die Delikatesse lässt die beiden näher zusammenrücken. Konsequent setzt „Zwischen zwei Leben - The Mountain between us“ das romantische Grundprogramm seines Überlebens-Abenteuers um: Jede Bedrohung wird zum Zugewinn an Zweisamkeit.

Und das alles nur, weil es mit dem Flug von Idaho nach Denver nicht klappt. Wegen eines herannahenden Sturms dürfen die Linienmaschinen nicht starten. Auf dem Flughafen kommen Alex und Ben ins Gespräch, weil beide möglichst rasch weiterreisen wollen: Sie zu ihrer Hochzeit, er zu einer schwierigen Operation. Auf ihren Vorschlag hin chartern sie für sich beide eine kleine Propellermaschine. Jedoch erleidet der schon etwas ältere Pilot (Beau Bridges) eine Herzattacke und verliert die Kontrolle. Sie stürzen auf ein verschneites Bergplateau ab. Ben überlebt mit angebrochenen Rippen, Alex mit verletztem Bein und ist zunächst bewusstlos. Als sie zu sich kommt, will sie nicht auf Rettung warten, sondern sich humpelnd auf den Weg machen. Ben hält den Abstieg vom Berg hinab und die Wanderung durch die tief verschneite Wildnis für zu gefährlich, willigt aber schließlich ein.

"Zwischen zwei Leben - The Mountain between us" mit Kate Winslet und Idris Elba bietet eine Survival-Romanze mit Dating-Movie-Appeal. (ProSieben / 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Der unfreiwillige Naturtrip dient dabei als Allegorie, als durchgängige Bebilderung der Reize, Mühseligkeiten und Störungsanfälligkeiten von Beziehungsaufbau und -pflege. Fast alle Äußerungen der Figuren passen in dieses Register - von „Wie sehe ich aus?“ relativ kurz nach dem Absturz bis „Kaum bin ich kurz draußen, schon schnüffelst du in meinen Sachen“. Aber weil „Zwischen zwei Leben“ durchsichtig, nur leicht verfremdet, die bisweilen lächerlich wirkenden Sorgen von Menschen anspricht, die sich kennenlernen und Vertrauen aufbauen wollen, ist ein recht brauchbares Dating-Movie entstanden. Zudem hat Hany Abu-Assad, palästinensischer Regisseur der gnadenlosen Attentäter-Farce „Paradise Now“, mit der amourösen Begegnung von Weiß und Schwarz ein bisschen politische Sprengkraft untergemischt. Solche Verdienste leiden unter dem unnötig übersüßten Schlusspathos. Pumafleisch reicht der Romantik als Nahrung vollkommen.

In seiner neuesten Rolle spielt Idris Elba zwar keinen Puma, aber den samtpfotigen Bösewicht in der Verfilmung des Musicals „Cats“. Seit dem 25. Dezember singt und tanzt der „Sexiest Man Alive“ von 2017 auch über die deutschen Kinoleinwände. Auch Kate Winselt ist momentan stark beschäftigt neben dem Drama „The French Dispatch“, konnte sie eine Rolle in „Avatar 2“ ergattern.