"Kon-Tiki" ist der bisher teuerste norwegische Film überhaupt und war für den Auslandsoscar nominiert. (ARD / Degeto / C. Christian Raabe)

Bis heute gilt Thor Heyerdahl in seinem Heimatland Norwegen als Nationalheld. Er war ein leidenschaftlicher Wissenschaftler, getrieben von einer Idee: dass Polynesien nicht etwa von Asien, sondern von Südamerika aus besiedelt wurde. Zehn Jahre forschte er an dieser Theorie, doch man wollte ihm nicht glauben. 1947 lieferte er den Beweis: Zusammen mit fünf Freunden überquerte er auf einem selbst gebauten Floß namens Kon-Tiki den Pazifik. Sein Buch über die spektakuläre Expedition verkaufte sich weltweit über 50 Millionen Mal. Den aufwendigen Abenteuerfilm der Regisseure Joachim Ronning und Espen Sandberg wiederholt ARTE nun zur Primetime.

Thor Heyerdahl (verblüffend ähnlich: Pål Sverre Hagen) muss ein furchtloser Typ gewesen sein. Ein Abenteurer im besten Sinne: wagemutig, neugierig und charismatisch. 1937 verbringt der Ethnologe und Geologe mit seiner damaligen Frau Liv (Agnes Kittelsen) ein Jahr auf der Südsee-Insel Fatu Hiva. Es ist eine glückliche Zeit, das Leben im Paradies, auch wenn alles unter dem Zeichen der Forschung steht.

Der Ozean birgt für Knut Haugland (Tobias Santelmann, rechts) und Torstein Raaby (Jakob Oftebro, links) unzählige Gefahren. (ARD / Degeto)

In dieser Zeit entwickelt er auch seine Theorie, dass Polynesien einst von Peru aus besiedelt wurde. Die stößt in Forscherkreisen allerdings auf wenig Resonanz, was Thors Ehrgeiz auf die Spitze treibt. Heyerdahl, der Nichtschwimmer, unternimmt eine überaus riskante Expedition - die 8.000 Kilometer lange Überfahrt von Callao nach Polynesien auf einem einfachen Floß.

Spannender Abenteuerfilm mit wenig Tiefgang

Liv (Agnes Kittlsen) und Thor Heyerdahl (Pål Hagen) genießen die gemeinsame Zeit. (DCM)

An seiner Seite sind treue Weggefährten: Freunde wie Torstein Raaby (Jakob Oftebro), Knut Haugland (Tobias Santelmann) und Erik Hesselberg (Odd-Magnus Williamson), außerdem der Wissenschaftler Bengt Danielsson (Gustaf Skarsgard) und der Kühlschrank-Vertreter Hermann Watzinger (Anders Baasmo Christiansen). Männer, die die Sehnsucht nach Abenteuer verbindet. Die Überfahrt auf dem primitiven, naturgetreu nachgebauten Floß aus Balsa-Holz, das sich kaum steuern ließ, zeigen die Regisseure als jenes gefährliche Unterfangen, das es war: Hai- und Wal-Attacken, Unwetter, Strömungen und Windflauten bestimmen den filmischen Alltag auf dem Schiff. Der Angst, dass man scheitern könnte, wird gleichwohl wenig Platz eingeräumt. Jeden Zweifel seiner Männer bügelt Heyerdahl, dessen Figur etwas eindimensional geraten ist, energisch nieder.

Während sich die Männer im Laufe ihrer Reise optisch durchaus verändern, wird ihrem Innenleben nur wenig Aufmerksamkeit zuteil. Allein ein Panikanfall von Watzinger verdeutlicht beispielhaft, in welcher psychischen Verfassung die Reisenden gewesen sein müssen. Doch der Fokus der Regisseure ist offensichtlich ein anderer.

Pål Hagen sieht dem realen Vorbild seiner Rolle, Thor Heyerdahl verblüffend ähnlich. (DCM)

„Kon-Tiki“, die teuerste norwegische Produktion aller Zeiten, ist ein schön fotografiertes, actionreiches Heldenepos - nicht mehr und nicht weniger. Gedreht wurde mit modernster Technik in der ganzen Welt - in Lillehammer, auf den Malediven, auch in Thailand. Und das auch noch in zwei Sprachen, Norwegisch und Englisch.