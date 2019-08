Bizarr, bizarrer, "Death Stranding": Kojimas Welt erscheint abstrakt und undurchschaubar. Außerdem spielen jede Menge Filmstars mit - wie hier das französische Bond-Girl Léa Seydoux. (Sony / Kojima Productions)

Wenn es einen Spiele-Entwickler gibt, der es versteht, einen Hype zu erzeugen, dann ist es Hideo Kojima: Seit fast zwei Jahren geht „Metal Gear Solid“-Mastermind mit den skurrilen Videos zu seinem neuen Open-World-Abenteuer „Death Stranding“ hausieren und erzählt viel, ohne dabei wirklich etwas zu verraten.

Eine erprobte Kojima-Taktik übrigens: Schon seit Jahrzehnten fährt der Designer-Guru gut damit, im Grunde nichtssagende Informations-Bröckchen über das Internet zu verstreuen und dadurch die Lust auf Spiele steigern, die ihren überzogenen Vorschusslorbeeren am Ende längst nicht immer gerecht werden.

Alleine in einer leeren Welt: "Death Stranding" spielt geschickt mit Motiven wie Einsamkeit. (Kojima Productions / Sony)

Im Falle von „Death Stranding“ ist es der von „Walking Dead“-Star Norman Reedus gespielte Held Sam Porter Bridges, der die Präsentation trägt - zusammen mit anderen Darsteller-Promis wie Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro und einer digital stark verjüngten Lindsay Wagner.

Letztere spielt in diesem Fall die Präsidentin eines Städte-Bundes namens „UCA“, der in Kojimas Version der Realität die USA ersetzt. Zu den bekannten Gesichtern werden noch skurrile Details wie in portablen Mini-Brutkästen herumgeschleppte Säuglinge oder durch eine postapokalyptischer Landschaft wabernde Phantome gestreut - und fertig ist ein Cocktail, der die Fantasie der Kojima-Fans beflügelt.

Weil die ungeborenen Babys nach neun Monaten scheinbar zum Tode verdammt sind, sollen Kuriere wie Sam (Norman Reedus) keine persönliche Bindung zu ihnen aufbauen. Gut geklappt hat das offenbar nicht. (Kojima Productions / Sony)

Norman Reedus als Endzeit-Kurier und Revier-Markierer

Doch kurz vor Veröffentlichung seines Action-Adventures im November ist der Kult-Designer jetzt langsam in der Bringschuld: Kojima muss zeigen, dass „Death Stranding“ mehr ist als nur eine Sammlung abstrakter Videos und Motive. Darum hat er bei der Gamescom hinter verschlossenen Türen Videos und Gameplay-Material gezeigt, die endlich ein plastisches Bild seines Spielkonzepts und seiner Welt zeichnen: So ist Held Sam eine Art Endzeit-Kurier, der von Stadt zu Stadt tingelt, um die einst Vereinigten Städte von Amerika wieder miteinander zu verknüpfen - und das mithilfe eines Armbandes, das aus mehreren USB-Sticks besteht. Die wiederum bergen wohl die Zugangs-Codes, um die Städte der UCA zu verbinden.

Fungiert im Spiel als eine Art Energiequelle und Schnittstelle zwischen den Dimensionen: der ungeborene Säugling im Gurkenglas. (Kojima Productions, Sony)

Ganz gefahrlos läuft das allerdings nicht ab: Auf seinem Weg durch ein von Moosflechten, Farnen und anderem Grünzeugs überwuchertes Niemandsland wird Sam von dämonischen Gestalten aus einer anderen Existenzsphäre attackiert - außerdem machen ihm Banden aus marodierenden Ganoven das Leben schwer. Die für den Kampf nötige Energie liefert dabei wohl der noch ungeborene Säugling in einem Brutkasten auf der Höhe von Sams Bauch. Bei Bewegung und Kampf muss er darauf achten, dass dem Kind nichts passiert. Wird es durch Stürze oder Attacken traumatisiert, muss er es erst wieder beruhigen, bevor er weiterziehen kann.

In einer Szene erklärt ein von Guillermo del Toro verkörpertes Hologramm, wie diese Technologie funktioniert - und weist Sam außerdem daraufhin, dass er sich emotional nicht zu stark an das Baby binden soll. Denn das landet nach dem Ablauf der normalen Schwangerschaftszeit von neun Monaten scheinbar auf dem Müll. Extreme Motive wie dieses - oder der digitale Norman Reedus, der durch Pinkeln sein Speicherpunkt-Revier markiert - sorgen auch bei der Gamescom dafür, dass Kojimas Spiel im Gespräch bleibt. Bleibt nur zu hoffen, dass der fertige Titel am 8. November seinem Ruf gerecht wird: Dann erscheint „Death Stranding“ exklusiv für PS4.