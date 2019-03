Wo sind die männlichen Löwen? Charms und Siennas Herde besteht nur aus Jungtieren. Nun heißt es für die beiden Löwenmütter: Das Rudel muss beschützt werden. (WDR/BBC NHU/Louis Rummer-Drowning)

Ein Leben ohne Männer? Für die junge Löwenfamilie rund um die beiden Löwenmütter Charm und Sienna ist diese Situation harte Realität und ein bedrohliches Schicksal. Acht kleine Jungtiere müssen versorgt und vor allerlei Gefahren beschützt werden. Wildgewordene Büffelherden oder Hyänen könnten die Familie angreifen oder fremde Löwenrudel um das Revier kämpfen. Dazu kommt die permanente Futtersuche: Die Gnuherde bleibt nicht lange, und andere Tiere sind flink unterwegs. Für die Dokumentation „Erlebnis Erde: Wilde Dynastien (3): Königin der Löwen“, die im Ersten ausgestrahlt wird, hat ein Kamerateam das junge Marsh-Rudel um Charm und Sienna 400 Tage lang in dem Naturschutzgebiet Masai Mara in Kenia begleitet. Dabei konnten sie nicht nur schläfrige Löwen beobachten, sondern auch den natürlichen Kampf ums Überleben in all seinen Facetten. „Eine außergewöhnliche Geschichte über Führungsstärke unter größten Widrigkeiten“, kündigt die ARD Simon Blakeneys Natur-Doku an. Auch der dritte Teil der neuen Reihe ist ein bildgewaltiges Spektakel.