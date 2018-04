Das Highlight: Um 22.25 Uhr sind die Schwermetaller Rammstein mit ihrer Wahnsinnsshow im Madison Square Garden 2010 zu sehen. (Guido Karp / Universal)

Am Tag der Arbeit macht 3sat wieder in Rock. In diesem Jahr sind es nicht weniger als 23 Konzertmitschnitte, die in 24 Stunden zu sehen sind. Seit nunmehr 16 Jahren kommt das beliebte Format „Pop around the Clock“ an Silvester und am 1. Mai.

Um 7.45 Uhr holt Tina Turner die Frühaufsteher ab. 3sat zeigt die Rock'n'Roll- und Soul-Queen auf ihrer „Twenty Four Seven Millenium Tour“: ein Konzert vom 15. und 16. Juli 2000 im Londoner Wimbleystadion. Damals hieß es, es würde ihre letzte Tour sein, und folglich waren die Emotionen groß.

Für Frühaufsteher: Tina Turners Auftritt vom 15./16. Juli 2000 in London kommt um 7.45 Uhr. (Stuart C. Wilson/Getty Images)

Zur Primetime kommen die Pop-Titaninnen der jüngeren Zeit zu ihrem Recht. Zuerst steht Adele im Fokus. In New York begeisterte sie 2015 mit ihren Hits wie „Hello“, „Someone Like You“ und „Skyfall“. Es folgt ein Mitschnitt von Kylie Minouges „Kiss Me Once“-Konzert in Glasgow 2014 schwärmen, anchließend fetzt Miley Cyrus in einem 2014er-Gig durch Lissabon.

Zur besten Zeit für alle Heimkehrer von Demos oder Maifesten gibt's dann Schwermetall. Um 22.25 Uhr ist der legendäre Auftritt der Heavy-Metal Legende Rammstein im New Yorker Madison Square Garden vom 11. Dezember 2010 zu sehen. Das Konzert war nach 30 Minuten ausverkauft - ein Heavy Metal-Festspiel mit Engelsflügeln aus Metall, Feuerstürmen und Kunstblut. Keine Frage: Alle, die immer noch nicht wissen, warum ein „Rammsteinkonzert“ vom „Rolling Stone Magazin“ schon mit Richard Wagner-Opern verglichen wird, sind danach schlauer.

Um 20.15 Uhr ist Adele zu sehen. (Glenn Hunt/Getty Images)

Auch nach Rammstein geht es zur Sache. In der Nacht kommen diverse US-Rockbands dran: Aerosmith (in Donington 2014), Kiss (2014 in Las Vegas) und ab 3.45 Uhr Metallica (2009 in Nîmes) machen die die Nacht zum Tag. Mötley Crüe schickt mit „The End - The Final Tour“ schließlich auch die letzten Rockfans glückselig ins Bett.