Da hat er allen Grund zum Jubeln: Sergio Ramos wird am Samstag endlich heiraten - für musikalische Untermalung sorgt dabei AC/DC. (Michael Regan/Getty Images)

Erst kürzlich sorgte die Trauung von Fußballstar Mesut Özil für mediales Aufsehen, nun steht die nächste außergewöhnliche Kicker-Hochzeit auf dem Plan: Am Samstag, 15. Juni, wird der spanische Nationalspieler Sergio Ramos (33) mit seiner langjährigen Partnerin Pilar Rubio (41) endlich den Bund der Ehe eingehen - und dabei wird er es richtig krachen lassen. Denn der Star von Real Madrid hat nach übereinstimmenden Medienberichten für die stattliche Summe von einer Million Euro die australische Hardrockband AC/DC engagiert, um den geladenen Gästen auf seiner Finca mächtig einzuheizen.

400 Gäste werden auf dem Gelände des Superstars, 20 Kilometer vor Sevilla in Bollullos, zugegen sein. Unter anderem hat er die komplette Mannschaft seines Fußballklubs eingeladen, darunter auch den deutschen Mittelfeldstrategen Toni Kroos und seinen Trainer Zinédine Zidane. Aber auch Nationalmannschafts-Kollegen wie Gerard Piqué (inklusive seiner Gattin, Musikstar Shakira) tummeln sich auf der Feier des Ehepaars Ramos. Zudem seien auch David und Victoria Beckham zur Hochzeit zwischen dem Fußballer und der Fernsehmoderatorin eingeladen. Cristiano Ronaldo hat allerdings überraschenderweise keine Einladung erhalten - obwohl die beiden neun Jahre lang Seite an Seite spielten.

Die australischen Rocker von AC/DC sorgen für Stimmung an Sergio Ramos' Hochzeit. (Brendon Thorne / Getty Images)

Die Eheschließung wird in der Kathedrale Sevillas stattfinden, Zugang zu den pompösen Feierlichkeiten erhält man exklusiv über ein Klebe-Tattoo, das man sich auf dem Arm anbringen muss. Tattoo-Liebhaber Ramos hat das Motiv natürlich selbst gewählt. Dass die Musiker von AC/DC mit harter Rockmusik den schönsten Tag im Leben des Paares unvergesslich machen sollen, passt sicherlich wie die Faust aufs Auge: Schließlich ist Ramos im internationalen Fußball nicht nur für seine sportliche Brillanz, sondern auch für seine Härte auf dem Platz bekannt. Was würde da besser zur musikalischen Untermalung seiner Hochzeit taugen als die Band, die für Hits wie „Highway To Hell“ bekannt ist?