RTL II sichert sich die Rechte an der britischen Show "Wild im Wald". Noch kann man sich für das lustige Game-Format bewerben. (RTL II / Sky UK Ltd)

Tiere in Menschengröße rennen blind durch einen Wald. Was verrückt klingt, ist das Konzept der neuen RTL II-Show „Wild im Wald“. Dabei treten sechs Paare gegeneinander an, wobei jeweils ein Partner in einem Tierkostüm einen Hindernislauf bewältigen muss.

Das Kostüm ist gut gepolstert, hat aber keinen Sehschlitz - die Tier-Teilnehmer sind also blind. Dank einem Kopfhörer werden sie von ihrem Partner, der den Parcours sieht, angeleitet. Das Gewinnerpaar darf mit dem Titel und einer Geldprämie nach Hause gehen.

In einem Ganzkörper-Tierkostüm - aber ohne Sehschlitz - müssen Kandidaten einen Hindernislauf absolvieren. Der jeweilige Partner ist sehend und leitet den Tier-Teilnehmer an. Wann die Show im TV zu sehen sein wird, ist noch nicht klar. (RTL II / Adam Lawrence 2013)

„Wild im Wald“ ist keine neue Idee, sondern in anderen Ländern schon bekannt. Das Format stammt ursprünglich aus Großbritannien und heißt dort „Wild Things“. Inzwischen wurde es laut RTL II unter anderem schon in Argentinien, Schweden, China und Dänemark ausgestrahlt. Noch kann man sich für die Ausgabe von RTL II bewerben, ein Sendedatum steht noch nicht fest.