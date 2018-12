Weihnachten einmal anders: Das zeigen Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf in einer besonderen Show in der besinnlichen Zeit. (ProSieben / Andreas Franke)

Wie viel Weihnachten unter glitzerndem Lametta ist wohl auszuhalten? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kündigten laut ProSieben an, dass sie zwischen funkelnden Lichtern und geschmückten Fassaden mitten in die idyllische Vorweihnachtszeit platzen werden. Das Christkind also in Gefahr? Die beiden ProSieben-Entertainer beruhigen. „Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Bei uns wird bis zur absoluten Besinnlichkeit mit Gästen geplaudert, Glühwein verkostet und gelacht.“ Winterscheidt und Heufer-Umlauf haben für ihre zunächst einmalig geplante Show unter anderem eine besondere Ausgabe des aus „Circus Halligalli“ bekannten Klassikers „Aushalten: Nicht Lachen“ angekündigt. Wer kann länger sehr ernsthaft seinem Gegner ins Gesicht blicken? Die Gästeliste zum Vorweihnachtsfest der beiden TV-Anarchisten ist hochkarätig: Es duellieren sich unter anderem Matthias Schweighöfer, Lena Meyer-Landrut, Florian David Fitz, Olli Dittrich und Herbert Grönemeyer.