Neue Perspektiven: Jennifer Haben und ihre Band Beyond the Black zeigen auf "Horizons", wie poppig Heavy Metal sein kann. (Universal Music)

Viele Beobachter staunten, als Jennifer Haben 2019 in der sechsten Staffel des TV-Tauschkonzerts „Sing meinen Song“ (VOX) mitwirkte. Einheimischer Heavy Metal fand plötzlich wieder in den Massenmedien statt. Es war ein Zeichen der Anerkennung, nicht nur für ihre Band Beyond the Black, sondern für die gesamte Szene. Und ein Zeichen dafür, dass diese Musik durchaus auch für Hörer jenseits der Fangemeinde interessant sein kann. Entsprechend wirkt es nur folgerichtig, dass die neue Platte „Horizons“ die viel beschworenen Genre-Scheuklappen zumindest teilweise ablegt und sich, nun, einer Horizonterweiterung hingibt.

Jennifer Haben war die jüngste Frau, die jemals bei „Sing meinen Song“ auf der Bühne stand. Sie galt als das „Nesthäkchen“, und auch für den Sender VOX war sie die „große Unbekannte“. Dabei hat die 24-Jährige den Newcomerstatus bereits hinter sich: Drei Alben veröffentlichte sie mit Beyond the Black innerhalb der letzten fünf Jahre, die letzten beiden schafften es in die Top Ten der Charts. Haben stand auf den großen Bühnen von Rock am Ring und Wacken, und selbst einen kompletten Austausch ihrer Mitmusiker hat die Saarländerin erfolgreich weggesteckt. Spätestens seit dieser Aktion im Jahr 2016 ist Jennifer Haben das alleinige Gesicht von Beyond the Black. Auch auf dem Cover von „Horizons“ ist alleine sie zu sehen, dafür aber gleich aus drei Perspektiven.

Jennifer Haben ist inzwischen das alleinige Gesicht von Beyond the Black. (Universal Music)

Ein mutiger Schritt nach vorne

Jennifer Haben bleibt also der Dreh- und Angelpunkt bei Beyond the Black und tritt dabei in mehreren Rollen auf: als Frontfrau, welche den streckenweise modernisierten Heavy Metal mit lebhafter Stimme über die Ziellinie führt; als Balladeninterpretin mit viel Herz, die eine Nummer wie „I Won't Surrender“ mal eben als gekonnte Unplugged-Soloversion auf Instagram präsentiert; und als starke Persönlichkeit, die ihren Hörern Mut und Motivation vermitteln möchte. Zeilen wie „I can see it in your eyes, they are burning for this life / We can go to see it all / We are invincible“ („Horizons“) wirken zwar generisch, angesichts ihrer bemerkenswerten Karriere aber durchaus auch glaubwürdig.

Zahlreiche Kommentare unter den bereits veröffentlichten Clips zu „Horizons“ zeigen es: Die „fortschrittlichen“ Elemente, wie sie beispielsweise die poppige Single „Misery“ prägen, stoßen nicht nur auf Gegenliebe. Mit ihrer klanglichen und kompositorischen Öffnung folgen Beyond the Black jedoch einem internationalen Trend. Was Bands wie Evanescence und Within Temptation bereits durchlaufen haben, wird nun auch auf den bislang stark auf den Stil von Beyond the Black angewandt. Songs wie „Wounded Healer“ (ein Duett mit Amaranthe-Sängerin Elize Ryd) stimmen zuversichtlich, dass sich die nicht ganz risikofreie neue Stoßrichtung bewähren könnte. Weniger zuversichtlich indes scheint man in Bezug auf die Normalisierung der Konzertsituation zu sein: Die für Ende des Jahres geplante Konzertreise von Beyond the Black (eine gemeinsame Headlinertour mit Amaranthe) wurde auf das Frühjahr 2021 verschoben.

Beyond the Black auf Tour:

09.04. München, Zenith

10.04. Berlin, Columbiahalle

22.04. Ludwigsburg, MHP Arena

23.04. Offenbach, Stadthalle

24.04. Hamburg, Sporthalle

30.04. Leipzig, Haus Auensee

07.05. Geiselwind, Event Hall

08.05. Oberhausen, Turbinenhalle I